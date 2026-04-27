Congresista Doroteo habría usado seguridad del Estado para movilizar a extrabajadora de su despacho. (Foto: Congreso)
Congresista Doroteo habría usado seguridad del Estado para movilizar a extrabajadora de su despacho. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, usando un vehículo oficial para transportarla mientras ella estaba embarazada, sin que el legislador estuviera presente en esos traslados.

Según un reportaje de Cuarto Poder, quien incluso aparece maquillándose y descansando dentro del vehículo oficial mientras él la conduce.

Grecia Dávila trabajó en el despacho del congresista y luego, en 2025, fue técnica en una comisión especial que presidía Doroteo. Sin embargo, pese a que su contrato con el Congreso terminó, ella seguiría usando el vehículo oficial y el personal de seguridad del legislador.

LEA TAMBIÉN: Renovación Popular considera que no se justifica censura contra el presidente Balcázar

Además del vínculo laboral,

con un sueldo de 5 mil soles mensuales, sin que se consten grados académicos en el sistema oficial de evaluación y acreditación.

LEA TAMBIÉN: Presentan proyecto de ley que propone reorganizar la ONPE: Los detalles

Por otro lado,

Cabe recordar que, según la normativa legal, el uso del vehículo oficial y del agente policial para fines ajenos a la función pública podría configurar en el delito de peculado de uso. Asimismo, el Código de Ética Parlamentaria prohíbe que los congresistas destinen recursos públicos en beneficio de terceros.

LEA TAMBIÉN: Pensiones para docentes universitarios: lo que plantean desde el Congreso para aumentarlas

Finalmente, el dominical le consultó a Doroteo sobre este caso, pero el congresista evito responder al respecto.

La mujer fue identificada como Grecia Dávila, quien trabajó en el despacho del congresista y luego, en 2025, fue técnica en una comisión especial que presidía Doroteo. . Fuente: Cuarto Poder.
La mujer fue identificada como Grecia Dávila, quien trabajó en el despacho del congresista y luego, en 2025, fue técnica en una comisión especial que presidía Doroteo. . Fuente: Cuarto Poder.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso bicameral: Así será la composición del Senado para el periodo 2026-2031
Elecciones Municipales 2026: Hasta hoy se puede consultar la lista de Padrón Inicial
Jorge Nieto esperará resultados del JNE para definir posición en segunda vuelta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.