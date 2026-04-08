Servicio militar. (Foto: Andina)
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El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Defensa, publicó el proyecto de Ley denominado “Ley de la Inscripción en el Registro Militar, Servicio Militar y Reservas para la Movilización de Recursos Humanos”.

El proyecto de esta iniciativa legal fue publicado mediante la , publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales de El Peruano.

Dicho proyecto de ley y su exposición de motivos también fue publicado en la página web del Ministerio de Defensa, con la finalidad de recibir opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general.

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La citada resolución ministerial establece que las opiniones y sugerencias serán recibidas durante un plazo de 15 días calendario, contado a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución Ministerial.

También precisa que los comentarios y sugerencias deben ser presentados en la Mesa de Partes del Ministerio de Defensa, ubicada en la avenida La Peruanidad s/n, distrito de Jesús María, en Lima.

Igualmente podrán presentarse a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Defensa.

La Dirección General de Recursos Humanos del citado sector será la encargada de recibir, procesar, sistematizar y evaluar las opiniones, comentarios y/o sugerencias que se presenten con relación al proyecto de ley.

Este proyecto de ley tiene como finalidad regular la inscripción en el Registro Militar, la prestación del Servicio Militar y la conformación de las Reservas para la Movilización de Recursos Humanos. Se trata de una propuesta de alcance general, toda vez que es de aplicación a todos los peruanos, nacidos en territorio nacional o nacidos en el extranjero de padre o madre peruanos, siempre que hayan sido inscritos en el registro correspondiente hasta los 17 años de edad.

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