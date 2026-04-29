El ministro de Defensa, Amadeo Flores, pidió acudir al Congreso de la República para brindar detalles sobre el operativo militar realizado en Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica), que dejó como saldo cinco fallecidos.

A través de un oficio remitido a la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la congresista Karol Paredes, el titular del sector solicitó participar en la próxima sesión ordinaria junto a su equipo técnico. La finalidad es explicar las acciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas, así como los avances preliminares de las investigaciones en curso.

El pedido se da en un contexto de cuestionamientos sobre cómo se desarrolló la intervención en una zona cercana al ámbito del Vraem, donde se intenta esclarecer el accionar de la patrulla militar.

En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar, por el presunto delito de homicidio calificado, contra ocho militares del Ejército y tres civiles, quienes habrían intervenido en el operativo vinculado a un supuesto caso de tráfico ilícito de drogas en la vía Colcabamba–Ayacucho.

De acuerdo con las primeras diligencias, los agentes habrían ordenado detener el vehículo en el que se trasladaban las víctimas y, ante una presunta negativa, dispararon. La fiscalía dispuso realizar pericias balísticas, pruebas de absorción atómica, así como la incautación de celulares y del vehículo involucrado. Además, se evalúan versiones que apuntan a una posible legítima defensa frente a denuncias de uso excesivo de la fuerza.

A través de un oficio remitido a la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, el ministro Amadeo Flores solicitó participar en la próxima sesión ordinaria junto a su equipo técnico. Foto: Andina.

Pedido desde el Congreso

Antes de esta solicitud, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, ya había requerido que el titular de Defensa se presente ante el Parlamento para dar explicaciones sobre los hechos. Incluso, indicó que impulsó una moción para su citación ante el Pleno debido a la falta de claridad en torno al operativo.

Según testimonios de pobladores, las víctimas no portaban armas ni trasladaban droga, y los militares habrían actuado vestidos de civil. También se reportaron versiones contradictorias, incluyendo la de un sobreviviente que se habría retractado tras denunciar presuntas amenazas.