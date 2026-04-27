La comisión tenía previsto tratar la compra de aviones F-16tema desde las 15:00 horas en la sala Miguel Grau del Congreso. (Foto: PCM)
La comisión tenía previsto tratar la compra de aviones F-16tema desde las 15:00 horas en la sala Miguel Grau del Congreso. (Foto: PCM)
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a para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

A esta sesión fueron citados

Sin embargo, los ministros se excusaron de participar por razones de su agenda.

“Yo entiendo que el único que realmente ha participado hasta el final en esta conmoción que suscitó el señor Balcázar es el premier, y con las justas creo que él es el que, con cargo a certificarlo, pero hasta ayer había llegado un documento excusándose el premier por otras labores. Creo que tiene otra agenda que ya se le cruzaba con la comisión del día de hoy”, indicó el congresista José Cueto (Honor y Democracia), miembro de la Comisión de Defensa del Congreso.

Además, el parlamentario consideró que ya se había “escuchado a los ministros salientes” y que no habría “mayor novedad” en lo que tendrían que decir los nuevos titulares de Defensa y Relaciones Exteriores.

“Los nuevos ministros, más allá de informarse en sus carteras lo que ha sucedido, no creo que tengan mayor novedad de lo que ya sabemos de este impasse, yo diría ignorancia del señor Balcázar, de tratar de cambiar algo que ha demorado años en concretarse. Y ya sabemos que se firmaron los contratos, a pesar de que el señor Balcázar dijo que no”, indicó.

Según la agenda,

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Esta información deberá darse en el marco de las declaraciones realizadas por el presidente José Balcázar el viernes 17 de abril de 2026.

Como se recuerda,

Sin embargo la Presidencia del Consejo de Ministros ratificó la compra de los aviones F-16 Lockheed Martin a Estados Unidos y además el MEF ya hizo el desembolso de la primera transferencia por US$ 462 millones.

LEA TAMBIÉN: PCM ratifica compra de aviones F-16 a Estados Unidos, pese a anuncio de Balcázar
La comisión tratará este tema desde las 15:00 horas en la sala Miguel Grau del Congreso. (Foto: Congreso)
La comisión tratará este tema desde las 15:00 horas en la sala Miguel Grau del Congreso. (Foto: Congreso)


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