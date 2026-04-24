El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, fue incorporado en calidad de investigado en una pesquisa del Ministerio Público por presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones del pasado 12 de abril, relacionadas tanto con procesos de contratación como con la afectación del derecho al voto de miles de ciudadanos.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Corvetto es investigado por el presunto delito de colusión agravada, al considerar que habría participado en decisiones que terminaron limitando el ejercicio del voto durante la jornada electoral. Según los reportes consignados, el propio exfuncionario informó que cerca de 63,000 personas no lograron sufragar debido a retrasos en el proceso.

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La investigación también apunta a una presunta intervención directa en la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., encargada del transporte de material electoral en las etapas de despliegue y repliegue.

En esa línea, la fiscalía sostiene que en enero de 2026 se habrían aprobado nuevos lineamientos que modificaron disposiciones establecidas en 2025, incluyendo la restricción para presentar recursos impugnatorios luego de adjudicada una licitación.

Fiscalía y PNP allanaron vivienda de Piero Corvetto por investigación electoral.

Asimismo, el documento fiscal señala que Corvetto habría coordinado con Juan Charles Alvarado, gerente general de la referida empresa, con la finalidad de favorecerla en el proceso de contratación.

Cabe recordar que días atrás el Ministerio Público solicitó detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exfuncionario, al advertir un posible riesgo de fuga; no obstante, el Poder Judicial del Perú declaró infundado dicho pedido.

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Como parte de las diligencias, esta madrugada se realizó el allanamiento de su vivienda, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades registradas en los comicios generales.