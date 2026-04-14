El Gobierno promulgó la ley del Congreso (Nro. 32577) que autoriza la entrega de un bono mensual en favor de los licenciados veteranos de guerra contra el terrorismo.

Según la norma, oficializada en El Peruano, se entregará una compensación mensual de S/ 1,130 a los veteranos reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

No obstante, se dio un plazo máximo de 120 días hábiles para resolver solicitudes pendientes presentadas antes de esa fecha.

Aquellos que recibirán el bono debieron haber prestado servicio militar entre 1980 y 2000 —periodo del conflicto armado interno— y también haber participado en acciones pacificadoras y no poseer antecedentes penales ni deudas alimentarias.

Bono excepcional a favor de los licenciados veteranos de la pacificación nacional. Foto: Andina

Así se entregará el bono para veteranos de guerra

De acuerdo con el cuadro de priorización, el bono de S/ 1,130 se otorgará de la siguiente manera:

Grupo 1: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 60 en adelante y aquellos con discapacidad permanente.

Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 60 en adelante y aquellos con discapacidad permanente. Grupo 2: Licenciados veteranos mayores de 55 años hasta los 59 años.

Licenciados veteranos mayores de 55 años hasta los 59 años. Grupo 3: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 50 hasta los 54 años.

Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 50 hasta los 54 años. Grupo 4: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 45 hasta los 49 años.

Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 45 hasta los 49 años. Grupo 5: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de 40 hasta los 44 años.

Según la norma, los beneficiarios podrán presentar su solicitud desde su entrada en vigencia hasta el 31 de julio del 2027; y en caso del registro total en el sistema estatal, deberá completarse como máximo hasta el 31 de julio del 2028.

La ley sostiene que el beneficio no tiene carácter remunerativo ni pensionable, es vitalicio, intransferible y no está sujeto a cargas sociales.