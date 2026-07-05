La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso el embanderamiento obligatorio de viviendas, edificios y comercios del Cercado de Lima como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias.

A través de una ordenanza municipal, la comuna precisó que la medida rige del 15 al 31 de julio, teniendo como objetivo busca fortalecer el civismo y el respeto por los símbolos patrios, haciendo que la ciudad luzca los colores rojo y blanco en estas fechas.

La MML precisó que el pabellón nacional deberá colocarse en la parte superior central del inmueble y sostenido por una asta. Asimismo, está prohibido colocar más de una bandera por predio, ubicarla en ventanas, balcones o puertas, así como usar banderas deterioradas, rotas, descoloridas o sucias.

Por otro lado, la Gerencia de Fiscalización y Control, para prevenir sanciones, realiza acciones informativas y notifica a propietarios de viviendas y negocios, con el objetivo de fomentar el cumplimiento voluntario antes de aplicar multas.

Si no se respeta la disposición, se iniciará un procedimiento administrativo sancionador. Las multas dependerán de la ubicación del inmueble. Por ejemplo, si es en el Centro Histórico esta sanción se establece en S/1,375 y fuera de esa zona es de S/550.

Además, el uso inapropiado del estandarte, modificando su diseño original de manera considerada ofensiva, será sancionado con una multa de S/5,500.

Otros distritos también disponen embanderamiento

Además de la comuna capitalina, otros distritos en Lima también dispusieron el embanderamiento dentro de sus jurisdicciones.

La Municipalidad de Miraflores oficializó la medida a través de un decreto de alcaldía, donde precisó que va hasta el 31 de julio y alcanza a viviendas, establecimientos comerciales es instituciones públicas y privadas.

Por otro lado, la Municipalidad de Jesús María también ordenó el embanderamiento de todos los predios, establecimientos comerciales e instituciones del distrito durante todo el mes de julio.