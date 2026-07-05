Municipalidad de Lima ordena el embanderamiento obligatorio en el Cercado de Lima. (Foto: Andina)
Municipalidad de Lima ordena el embanderamiento obligatorio en el Cercado de Lima. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias.

A través de una ordenanza municipal,

Asimismo, está prohibido colocar más de una bandera por predio, ubicarla en ventanas, balcones o puertas, así como usar banderas deterioradas, rotas, descoloridas o sucias.

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Por otro lado,

Si no se respeta la disposición, se iniciará un procedimiento administrativo sancionador. Las multas dependerán de la ubicación del inmueble. Por ejemplo, si es en el Centro Histórico esta sanción se establece en S/1,375 y fuera de esa zona es de S/550.

Además, el uso inapropiado del estandarte, modificando su diseño original de manera considerada ofensiva, será sancionado con una multa de S/5,500.

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Otros distritos también disponen embanderamiento

Además de la comuna capitalina,

La Municipalidad de Miraflores oficializó la medida a través de un decreto de alcaldía, donde precisó que va hasta el 31 de julio y alcanza a viviendas, establecimientos comerciales es instituciones públicas y privadas.

Por otro lado, la Municipalidad de Jesús María también ordenó el embanderamiento de todos los predios, establecimientos comerciales e instituciones del distrito durante todo el mes de julio.

La comuna capitalina, junto a otros distritos en Lima, también dispusieron el embanderamiento dentro de sus jurisdicciones. Foto: gob.pe/MML
La comuna capitalina, junto a otros distritos en Lima, también dispusieron el embanderamiento dentro de sus jurisdicciones. Foto: gob.pe/MML

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