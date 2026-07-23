El MTC dispuso la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada. (Foto: GEC)
El MTC dispuso la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Los vehículos de carga de más de 3.5 toneladas tendrán restringida su circulación en la Carretera Central desde las 20:00 horas de mañana, viernes 24 de julio, cuando entre en vigor la medida dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para ordenar el tránsito durante el feriado largo por Fiestas Patrias.

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La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que la medida se aplicará en los periodos de mayor flujo vehicular con el propósito de facilitar el desplazamiento de miles de viajeros que utilizarán esta importante vía nacional durante las celebraciones por el 28 y 29 de julio.

La restricción estará divida en tres horarios:

  • Desde las 20:00 horas del viernes 24 de julio hasta las 08:00 horas del sábado 25 de julio de 2026.
  • Desde las 20:00 horas del sábado 25 de julio hasta las 08:00 horas del domingo 26 de julio de 2026. Y Desde las 12:00 horas hasta las 22:00 horas del miércoles 29 de julio de 2026.

Una vez fuera del corredor vial no podrán reingresar mientras la medida permanezca vigente. Asimismo, estará prohibido el estacionamiento de estos vehículos en los márgenes de la carretera dentro del tramo restringido.

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(Foto: Gob.pe)
(Foto: Gob.pe)

Excepciones

La medida fue establecida mediante la Resolución Directoral N° 008-2026-MTC/18 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y busca reducir el riesgo de siniestros de tránsito, mejorar la fluidez vehicular y optimizar el desplazamiento de los usuarios durante uno de los periodos con mayor demanda de viajes del año.

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