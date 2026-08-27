El cuarto bimestre de 2026 (julio-agosto) se perfila como un periodo en el que todos los segmentos de la construcción van a crecer al menos un poco, detectó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) durante la presentación de su último informe económico.

Sin embargo, hay diferencias en la confianza: el inmobiliario actúa como el principal motor de optimismo, mientras que las empresas vinculadas a obras de infraestructura adoptan una postura mucho más moderada y conservadora ante los riesgos del entorno, sobre todo de El Niño que amenaza al país.

¿Optimismo en vilo?

El gremio identificó en su última encuesta (agosto 2026) que habría un aumento en el ritmo de crecimiento del sector en el cuarto trimestre (julio-agosto) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento promedio esperado para el total de las empresas de la construcción se sitúa en 8.1%. Esta cifra representa un importante repunte frente a la fuerte desaceleración experimentada en el tercer bimestre del 2026, cuyas expectativas reales se habían ralentizado hasta el 6.6%

Al analizar los tres segmentos de la actividad constructora, se evidencia un crecimiento generalizado, pero con intensidades muy distintas.

Los edificadores lideran el optimismo con 8.6%. Esto responde directamente al auge sostenido en la venta de viviendas nuevas y un mercado hipotecario muy activo, argumentó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.

Puntualmente, la venta de viviendas nuevas en Lima Metropolitana acumula diez trimestres consecutivos de crecimiento al alza.

Los proveedores, por su parte, presentan un ritmo intermedio (de 7.9%). Este segmento prevé un crecimiento muy cercano al promedio general del sector.

La infraestructura es el grupo más conservador (con 7.7%). Las empresas de este segmento muestran una cautela persistente, influenciada por la ralentización y parálisis en diversos presupuestos de la inversión pública para el cierre de año.

Al respecto, la proyección de crecimiento de la empresas de la construcción en su nivel de operaciones para el cierre del año pasó de 9.4% en la encuesta de junio a 9.6% en la de agosto. El resultado se mantiene alineado con estimación del BCRP.