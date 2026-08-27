La construcción en el Perú habría crecido en julio 8.1% con respecto al mes previo, sobre todo, por el aumento en el consumo de cemento, según informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) durante la presentación de su informe económico mensual.

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, precisó, además, que el avance de la obra pública habría alcanzado su mejor resultado de los últimos tres meses: “La obra pública fluctúa, eso nos lleva a picos de crecimiento y también a valles bastante pronunciados”, sostuvo.

Dinamismo del sector

Con lo mencionado, entre enero y julio de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) en construcción se ubicaría en 10.5%. Valdivia explicó que, si se deja de lado el “rebote” luego del primer año de pandemia, este resultado sería el mejor desde el 2013. Puntualmente, el consumo de cemento habría aumentado 12.3% y la obra pública 6.2% en ese lapso.

En esa línea, se prevé un crecimiento para el segundo semestre aunque más moderado: “Estamos en crecimiento y lo que está impulsando esto es la inversión privada. Cerrar el primer semestre cerca de 15% [de crecimiento en inversión privada] es muy importante”, argumentó Valdivia.

Añadió: “La construcción mantiene una trayectoria positiva y se encuentra en una posición favorable para continuar creciendo, pero es fundamental sostener el dinamismo de la inversión privada y mejorar la ejecución de la inversión pública para aprovechar este escenario”.

El “despegue” de la obra pública

En junio, el sector construcción creció menos de lo estimado inicialmente debido a que la obra pública no se expandió al ritmo previsto. Para julio, Capeco estimó que el avance físico alcanzaría su mejor resultado y apuntó a que los gobiernos regionales y locales lideraron el dinamismo con incrementos de ejecución del 11.8% y 11.6% respectivamente, mientras que el Gobierno nacional avanzó a un ritmo mucho menor, de 5%.

Aun así, las proyecciones advierten que, de mantenerse el ritmo actual, quedarán S/ 19,000 millones de soles sin ejecutar al cierre del año. Asimismo, las proyecciones físicas del BCRP para la inversión estatal son conservadoras y estiman un crecimiento real de apenas 1% al cierre del año.

La causa es que en el primer y segundo trimestre de 2026 la inversión pública ya acumulaba contracciones, así que esta previsión del 1% anual anticipa un estancamiento en la segunda mitad del año.