Fragancias de autor tienen fuerte competencia en perfumería árabe. (Foto: Beauty Pacific)
Fragancias de autor tienen fuerte competencia en perfumería árabe. (Foto: Beauty Pacific)
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Mayumi García
mailMayumi García

La peruana Beauty Pacific, enfocada en la comercialización de perfumería de autor y árabe, viene experimentando un crecimiento a doble dígito desde el 2024, apalancado en un consumidor que busca constantemente diferenciación. La firma que surgió con puntos físicos en el 2022, hoy tiene más de 20 marcas en portafolio y alista seguir engrosando la cartera; además, de aumentar sus espacios de venta.

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