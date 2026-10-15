María Luisa Aspillaga, directora Comercial de la empresa, manifestó que el crecimiento del negocio ocurre por el avance de Arabessence, división que operan desde hace dos años y concentra a fragancias árabes como Lattafa, Armaf y Al Absar . A ello, se suma el buen performance que mantiene la perfumería de autor con marcas como Xerjoff, Amouage, Montale, Mancera, entre otros.

“Estamos en 54 puntos de venta, entre espacios propios y de terceros, con socios como DBS Beauty Store, Falabella, Mia Beauty Bar, Mifarma Prime, entre otros. Tenemos una red de distribución amplia que permite consolidarnos como empresa”, remarcó la representante.

Actualmente, la firma tiene en portafolio 18 marcas de autor o nicho, tres marcas árabes y la marca francesa de skincare Embryolisse. “Ingresamos en esta categoría de skincare hace un poco más de dos años y sí vamos bien en distribución, aunque todavía a nivel de facturación su representación es pequeña”, añadió.

El ‘boom’ de la perfumería árabe

Aspillaga explicó que los ingresos de Beauty Pacific están integrados en un 60% por la venta de perfumería de autor y un 40% por fragancias árabes, que pese a solo tener dos años en el portafolio, son las que más muestran crecimiento. A favor de este avance, la ejecutiva explicó de que se trata de aromas que perfilan muy bien en el comercio online con un fuerte apalancador en redes sociales; además, del impulso que genera el factor precio.

“Los clientes de fragancias árabes son jóvenes que van desde los 18 años hasta los 40 o 50, que encuentran en este tipo de producto un ticket bastante accesible. Es decir, hablamos de una media de S/ 190, a diferencia del ticket promedio de fragancias nicho, que está entre S/ 800 u S/ 850″, detalló.

En perfumería árabe, la empresa cuenta con tres módulos Arabessence en Lima y dos en Arequipa, los cuales se encuentran situados dentro de centros comerciales. Además, la venta se fortalece con el sistema de distribución, aunado a 15 islas ubicadas en una tienda por departamento.

“Venimos evaluando dos aperturas de Arabessence antes de que acabe el año, pues el foco está mucho en esta categoría que se evidencia muy potente. De hecho, estamos gestionando nuevas incorporaciones en la cartera, que todavía es muy pequeña, con perfumería proveniente de Emiratos Árabes”, expresó.

Más marcas y boutique en fragancias de nicho

La ejecutiva de Beauty Pacific afirmó que en lo que concierne a perfumería de autor o de nicho, el portafolio está mucho más nutrido, aunque igual se alistan nuevos ingresos este año. “Antes de que culmine el 2026 se sumarán tres nuevas marcas; dos de Francia y una de Australia, cuyos nombres aún no podemos revelar”, indicó Aspillaga.

María Luisa Aspillaga, directora Comercial de Beauty Pacific. (Foto: Beauty Pacific)

Otro frente que también se apunta a fortalecer son las boutique, que actualmente tienen presencia en el JW Marriott Lima (Miraflores) y en Plaza San Miguel. “A estas dos boutique que tenemos en la capital, queremos sumar el próximo año una más en Lima y una cuarta en provincia”, adelantó.

La ubicación exacta en provincia aún está por definirse, pero se observa con interés el norte del país, con ciudades como Piura, Chiclayo y Trujillo. Asimismo, también en el radar aparece Cusco.

“Nuestros ingresos de provincia no llegan ni al 10% y el ideal es que en dos años alcancemos un 20%. A esto, también se suma inversión que realizaremos en el ecommerce, dado que el 30% de la venta online viene de provincia. Sabemos que en regiones existe un público que todavía falta atender”, finalizó.