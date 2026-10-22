Trump solicita reanudar la construcción del muro fronterizo en Texas. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Trump solicita reanudar la construcción del muro fronterizo en Texas. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
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Redacción Gestión
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e infraestructuras de seguridad en una zona remota de Texas, que incluye el parque nacional Big Bend.

pueda levantar una barrera en Big Bend, en un territorio que abarca unos 800 kilómetros de la frontera con México.

como un “obstáculo” para la obligación del Gobierno de proteger la cuarta parte de la frontera ante incursiones irregulares de inmigrantes y de narcotraficantes.

El proyecto de 1,700 millones de dólares, que ha generado opiniones divididas, incluye una carretera, así como cámaras, sensores y barreras para vehículos.

, que albergan especies animales amenazadas y cuentan con yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.

habría infringido la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes por acelerar la construcción de barreras fronterizas.

A principios de 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que la Administración no tenía que cumplir con docenas de leyes, en su mayoría medioambientales, porque existía una “necesidad aguda e inmediata” de acelerar el proyecto para combatir la entrada ilegal de migrantes y el narcotráfico.

La construcción del muro fronterizo es una de las prioridades de la política migratoria de Trump, que en enero de 2025, al regresar a la Casa Blanca, ordenó reforzar la seguridad en la frontera sur mediante barreras físicas y otras infraestructuras de control.

Elaborado con información de EFE.

El Gobierno de Trump pidió levantar una orden judicial que frena obras por US$1,700 millones en la frontera con México, en una zona de Texas que incluye el parque nacional Big Bend.(Foto: EFE)
El Gobierno de Trump pidió levantar una orden judicial que frena obras por US$1,700 millones en la frontera con México, en una zona de Texas que incluye el parque nacional Big Bend.(Foto: EFE)

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