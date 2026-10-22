La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema que le permita reanudar la construcción de un muro fronterizo e infraestructuras de seguridad en una zona remota de Texas, que incluye el parque nacional Big Bend.

El Departamento de Justicia pidió a los magistrados del Supremo que levanten la orden judicial que un tribunal inferior emitió para evitar que la actual Administración pueda levantar una barrera en Big Bend, en un territorio que abarca unos 800 kilómetros de la frontera con México.

Los fiscales describieron la orden judicial emitida por un tribunal de Texas como un “obstáculo” para la obligación del Gobierno de proteger la cuarta parte de la frontera ante incursiones irregulares de inmigrantes y de narcotraficantes.

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El proyecto de 1,700 millones de dólares, que ha generado opiniones divididas, incluye una carretera, así como cámaras, sensores y barreras para vehículos.

El parque nacional Big Bend tiene más de 324,000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas y cuentan con yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.

Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril, alegando que la Administración de Trump habría infringido la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes por acelerar la construcción de barreras fronterizas.

A principios de 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que la Administración no tenía que cumplir con docenas de leyes, en su mayoría medioambientales, porque existía una “necesidad aguda e inmediata” de acelerar el proyecto para combatir la entrada ilegal de migrantes y el narcotráfico.

La construcción del muro fronterizo es una de las prioridades de la política migratoria de Trump, que en enero de 2025, al regresar a la Casa Blanca, ordenó reforzar la seguridad en la frontera sur mediante barreras físicas y otras infraestructuras de control.

Elaborado con información de EFE.