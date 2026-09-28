La tecnológica Nvidia anunció este lunes una ampliación de US$ 150,000 millones de su programa de recompra de acciones, que alcanza ahora un total de 235,000 millones, lo que supone la mayor autorización de recompra anunciada hasta ahora por una empresa estadounidense.

La empresa señaló en un comunicado que la operación supera la autorización de recompra de US$ 110,000 millones anunciada por Apple en mayo de 2024, y llega apenas cuatro meses después de que Nvidia ampliara su programa en 80,000 millones.

Nvidia, cuyas acciones subían esta mañana un 2.4% en Wall Street, indicó que está creciendo “impulsada por un cambio de plataforma único en una generación hacia la IA y la computación acelerada”.

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La compañía registró ventas récord de US$ 96,200 millones en el trimestre concluido en julio y prevé un crecimiento de sus ingresos del 70% en el ejercicio fiscal de 2028, explicó su directora financiera, Colette Kress , en su última presentación de resultados.

Además de desarrollar procesadores gráficos utilizados en centros de datos de IA, Nvidia está destinando parte de su efectivo a inversiones en empresas emergentes, proveedores de servicios en la nube y desarrolladores de modelos de IA, añade el diario The Wall Street Journal.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Kiyoshi Ota/Bloomberg

La compañía anunció anteriormente acuerdos con varias firmas financieras para movilizar más de US$ 500,000 millones de capital de terceros destinados al desarrollo de infraestructura de IA y ha asumido compromisos financieros en proyectos como el gran campus de centros de datos en Ohio, que tendrá a OpenAI como cliente.

La ‘destilación’ es “competencia”, según Huang

Entretanto, el consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, afirmó este lunes en una entrevista con la cadena CNBC que la llamada “destilación” de modelos de IA -entrenar modelos a partir de los resultados de otros- no es “robo”, como lo ha calificado Washington, sino “competencia”.

La destilación se ha convertido en un punto de tensión entre EE.UU. y China en su carrera por la IA, y funcionarios del país norteamericano han acusado a empresas chinas de IA de practicar esta técnica.

Según Huang, “está permitido probar los productos de otros tanto como se quiera”, y reconoció que los productos de Nvidia “a veces son desmantelados hasta la mínima expresión” por empresas que intentan comprender su funcionamiento.

“Preferiría que no lo hicieran”, dijo en la entrevista, aunque puntualizó que “la competencia mejora las cosas”.