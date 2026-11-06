Indecopi impulsó la incorporación de la protección de las marcas país en el TLC optimizado con China. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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El Perú incorporó por primera vez una disposición específica sobre la importancia y protección de las marcas país en un acuerdo comercial bilateral. .

La disposición está contenida en el artículo 11.5 del nuevo capítulo sobre Derechos de Propiedad Intelectual. En ella, Perú y China reconocen la importancia de sus respectivas marcas país y asumen el compromiso de protegerlas frente a prácticas de competencia desleal, conforme al Convenio de París y a la legislación de cada nación.

La incorporación de este punto permitirá establecer una base para una eventual defensa de la Marca País Perú en China ante posibles usos indebidos o acciones que puedan afectar su reputación e imagen.

. Mientras esta última identifica determinados productos o servicios, la Marca País representa al Perú en su conjunto y busca contribuir a su posicionamiento en el ámbito internacional.

Indecopi impulsó la incorporación de la protección de las marcas país en el TLC optimizado con China. Foto: Indecopi.
Indecopi impulsó la incorporación de la protección de las marcas país en el TLC optimizado con China. Foto: Indecopi.

La propuesta para incluir esta disposición fue impulsada por el Indecopi, a través de la Dirección de Signos Distintivos, y presentada formalmente .

El Perú también ha promovido iniciativas para fortalecer la protección de las marcas país fuera de sus fronteras. En el ámbito regional, lideró la formulación de la Decisión 876 de la Comunidad Andina, que estableció un régimen común para su protección.

Asimismo, actualmente impulsa ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) una iniciativa orientada a establecer estándares mínimos que permitan una protección adecuada de las marcas país en el extranjero.

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