El Perú incorporó por primera vez una disposición específica sobre la importancia y protección de las marcas país en un acuerdo comercial bilateral. La medida forma parte del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2026, informó el Indecopi.

La disposición está contenida en el artículo 11.5 del nuevo capítulo sobre Derechos de Propiedad Intelectual. En ella, Perú y China reconocen la importancia de sus respectivas marcas país y asumen el compromiso de protegerlas frente a prácticas de competencia desleal, conforme al Convenio de París y a la legislación de cada nación.

La incorporación de este punto permitirá establecer una base para una eventual defensa de la Marca País Perú en China ante posibles usos indebidos o acciones que puedan afectar su reputación e imagen .

La Marca País tiene una naturaleza distinta a la de una marca comercial. Mientras esta última identifica determinados productos o servicios, la Marca País representa al Perú en su conjunto y busca contribuir a su posicionamiento en el ámbito internacional.

Indecopi impulsó la incorporación de la protección de las marcas país en el TLC optimizado con China. Foto: Indecopi.

La propuesta para incluir esta disposición fue impulsada por el Indecopi, a través de la Dirección de Signos Distintivos, y presentada formalmente en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El Perú también ha promovido iniciativas para fortalecer la protección de las marcas país fuera de sus fronteras. En el ámbito regional, lideró la formulación de la Decisión 876 de la Comunidad Andina, que estableció un régimen común para su protección.

Asimismo, actualmente impulsa ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) una iniciativa orientada a establecer estándares mínimos que permitan una protección adecuada de las marcas país en el extranjero.

El TLC entre Perú y China fue suscrito en 2009 y entró en vigencia en marzo de 2010. La reciente optimización incorporó nuevos compromisos destinados a fortalecer la relación comercial entre ambos países, entre ellos, el reconocimiento de la importancia de las marcas país y su protección frente a prácticas de competencia desleal.