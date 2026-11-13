Este viernes 13 de noviembre, un sismo de 5.9 sacudió a la región de Ica, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el reporte, el movimiento telúrico tuvo como epicentro 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, es decir, en el mar. El temblor se registró exactamente a las 11:43 am.

Temblor de 5.9 sacudió Ica este viernes 13 de noviembre. Foto: COEN - indeci

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Indeci, mencionaron que la población iqueña debe mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas o cualquier objeto que pueda rodar en las vías de evacuación.

También resaltaron la importancia de contar con una mochila para emergencias.

“El sismo de magnitud 5.9 registrado en San Juan de Marcona, Nasca - Ica fue percibido entre leve y moderado por la población”, mencionaron desde el COEN - INDECI.

Agregaron que continuarán con el monitoreo de las zonas vulnerables tras el temblor.