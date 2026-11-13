El sismo fue de 5.9, con epicentro a 102 km al oeste de San Juan de Marcona, Nasca. Foto: referencial
El sismo fue de 5.9, con epicentro a 102 km al oeste de San Juan de Marcona, Nasca. Foto: referencial
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Este viernes 13 de noviembre, un sismo de 5.9 sacudió a la región de Ica, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el reporte, el movimiento telúrico tuvo como epicentro 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, es decir, en el mar. El temblor se registró exactamente a las 11:43 am.

Temblor de 5.9 sacudió Ica este viernes 13 de noviembre. Foto: COEN - indeci
Temblor de 5.9 sacudió Ica este viernes 13 de noviembre. Foto: COEN - indeci

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Indeci, mencionaron que la población iqueña debe mantener la calma y

También

“El sismo de magnitud 5.9 registrado en San Juan de Marcona, Nasca - Ica fue percibido entre leve y moderado por la población”, mencionaron desde el COEN - INDECI.

Agregaron que continuarán con el monitoreo de las zonas vulnerables tras el temblor.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.