El viernes 28 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, mientras el principal foco está puesto en Estados Unidos y las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.352. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.346 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.54% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

Dólar en el mercado paralelo

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.280 y se vende a S/ 3.360, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.335 a la compra y S/ 3.355 a la venta.

Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)

A nivel global

El dólar se mantiene estable en el mercado peruano, con el tipo de cambio interbancario moviéndose alrededor de S/ 3.34 por dólar. Los últimos registros del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestran una cotización interbancaria cercana a esos niveles, luego de varias jornadas de movimientos acotados.

En el mercado local, el sol continúa mostrando resistencia frente a la moneda estadounidense, en un contexto de relativa estabilidad de los fundamentos macroeconómicos y de una oferta y demanda de dólares que no vienen generando presiones significativas sobre el tipo de cambio.

A nivel internacional, el principal foco está puesto en Estados Unidos y las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed). El dólar opera con mayor firmeza en los mercados globales mientras los inversionistas esperan nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés y siguen las declaraciones que se produzcan en el simposio de Jackson Hole.