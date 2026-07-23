ONPE aclaró también que, a diferencia de elecciones pasadas, no se incluirán las fotografías de los candidatos que encabecen listas a gobiernos regionales. Foto: ONPE.
ONPE aclaró también que, a diferencia de elecciones pasadas, no se incluirán las fotografías de los candidatos que encabecen listas a gobiernos regionales. Foto: ONPE.
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Redacción Gestión
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Así lo establece la , publicada hoy en el diario oficial El Peruano. Previamente, el pasado 20 de junio, la ONPE publicó otra resolución donde se aprobaron cinco diseños. A pesar de no haber recibido observación alguna, se decidió añadir n diseño adicional para que se utilicen dos cédulas distintas en las mesas donde haya elección regional y voten extranjeros.

La ONPE recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones municipales los extranjeros que residen más de dos años de manera continua en un distrito –siempre y cuando no sea fronterizo– y se hayan inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que se necesitan más de S/ 589 millones para las elecciones regionales y municipales. Foto: Andina.
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que se necesitan más de S/ 589 millones para las elecciones regionales y municipales. Foto: Andina.

Los seis modelos aprobados corresponden a la elección de las siguientes autoridades:

  • Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros) y municipales (alcaldes y regidores) provinciales y distritales.
  • Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros) y municipales (alcaldes y regidores) provinciales.
  • Autoridades municipales (alcaldes y regidores) provinciales y distritales.
  • Autoridades municipales (alcaldes y regidores) provinciales.
  • Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros).
  • Autoridades regionales (gobernadores y vicegobernadores).

El último modelo de cédula de sufragio (subrayado) se utilizaría en las regiones donde se convoque una Segunda Elección Regional, cuando ninguna de las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador regional haya alcanzado al menos el 30% de los votos válidos.

Según el diseño aprobado, esta cédula contendría únicamente los nombres y los símbolos de las dos organizaciones políticas que obtengan la mayor votación en las elecciones del 4 de octubre.

Aparte, los ámbitos de elección (regional o municipal) se diferenciarán por el color de fondo. Quienes aspiran a gobernadores y vicegobernadores regionales irán sobre amarillo; consejeros regionales sobre verde claro; autoridades municipales provinciales sobre rosado; y las autoridades municipales distritales, sobre celeste.

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