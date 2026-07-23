La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) oficializó hoy los seis modelos distintos de cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Así lo establece la Resolución Jefatural n.° 000117-2026, publicada hoy en el diario oficial El Peruano. Previamente, el pasado 20 de junio, la ONPE publicó otra resolución donde se aprobaron cinco diseños. A pesar de no haber recibido observación alguna, se decidió añadir n diseño adicional para que se utilicen dos cédulas distintas en las mesas donde haya elección regional y voten extranjeros.

La ONPE recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones municipales los extranjeros que residen más de dos años de manera continua en un distrito –siempre y cuando no sea fronterizo– y se hayan inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Esta entidad inscribió a 76 ciudadanos extranjeros que están habilitados para sufragar en 46 distritos del país. En las mesas donde ellos voten recibirán solo una cédula para la elección municipal, pues no pueden participar en la elección de autoridades regionales.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que se necesitan más de S/ 589 millones para las elecciones regionales y municipales. Foto: Andina.

Los seis modelos aprobados corresponden a la elección de las siguientes autoridades:

Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros) y municipales (alcaldes y regidores) provinciales y distritales.

Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros) y municipales (alcaldes y regidores) provinciales.

Autoridades municipales (alcaldes y regidores) provinciales y distritales.

Autoridades municipales (alcaldes y regidores) provinciales.

Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros).

Autoridades regionales (gobernadores y vicegobernadores).

El último modelo de cédula de sufragio (subrayado) se utilizaría en las regiones donde se convoque una Segunda Elección Regional, cuando ninguna de las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador regional haya alcanzado al menos el 30% de los votos válidos.

Según el diseño aprobado, esta cédula contendría únicamente los nombres y los símbolos de las dos organizaciones políticas que obtengan la mayor votación en las elecciones del 4 de octubre.

ONPE aclaró también que, a diferencia de elecciones pasadas, no se incluirán las fotografías de los candidatos que encabecen listas a gobiernos regionales. Sí estarán presentes los nombres y símbolos de las organizaciones políticas participantes.

Aparte, los ámbitos de elección (regional o municipal) se diferenciarán por el color de fondo. Quienes aspiran a gobernadores y vicegobernadores regionales irán sobre amarillo; consejeros regionales sobre verde claro; autoridades municipales provinciales sobre rosado; y las autoridades municipales distritales, sobre celeste.