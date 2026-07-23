El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que fiscalizará el sorteo de miembros de mesa que realizará la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) este 24 de julio, con el objetivo de garantizar que el procedimiento se desarrolle de acuerdo con las normas establecidas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La entidad precisó que su labor será verificar que cada etapa del proceso se ejecute con transparencia y dentro del marco legal, como parte de sus funciones de supervisión de los procesos electorales.

LEA TAMBIÉN: JNE entregó credencial como senador a Absalón Vásquez

JNE vigilará elección ciudadana

Los ciudadanos seleccionados tendrán a su cargo la instalación de las mesas de sufragio, la atención de los electores durante la jornada de votación, el escrutinio de los votos y la elaboración de las actas electorales.

La designación de los miembros de mesa constituye una de las etapas centrales en la organización de los comicios, ya que de su desempeño depende el correcto desarrollo de la votación y el registro de los resultados.

JNE fiscalizará sorteo de miembros de mesa este 24 de julio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: ONPE.

Entidad reforzará supervisión del proceso electoral

El JNE recordó que entre sus competencias figura vigilar el cumplimiento de la normativa electoral y garantizar que los procesos democráticos se desarrollen respetando la voluntad popular.

En ese marco, señaló que continuará supervisando las distintas fases previas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para asegurar que los procedimientos se ejecuten con transparencia y bajo control institucional.