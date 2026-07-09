La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó la versión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de que dispone de S/ 812.9 millones sin ejecutar y aseguró que esos recursos ya están comprometidos, por lo que descartó que puedan destinarse a financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de un comunicado, el organismo electoral explicó que el monto al que hace referencia el MEF corresponde a recursos registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), pero enfatizó que ello no significa que se trate de fondos de libre disponibilidad.

Según detalló, más de S/ 430 millones corresponden a obligaciones de pago por contratos ejecutados en procesos electorales anteriores, más de S/ 50 millones están vinculados a contratos en proceso de formalización y cerca de S/ 330 millones han sido reservados para contrataciones logísticas e informáticas indispensables para las propias ERM.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales alertó que el déficit impide costear las actividades logísticas y operativas esenciales para un correcto desarrollo del proceso electoral. Foto: ONPE.

En ese sentido, la ONPE sostuvo que no puede destinar recursos que ya cuentan con un fin específico, por lo que descartó que pueda utilizar esos montos para cubrir nuevas obligaciones electorales. Asimismo, precisó que el presupuesto requerido responde a una planificación operativa que fue sustentada ante el MEF desde el 1 de julio de 2025 y revisada en diversas reuniones técnicas entre ambas entidades.

#ONPEinforma | Aclaramos información sobre el presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.#ERM2026 pic.twitter.com/diVZkIIjhu — ONPE (@ONPE_oficial) July 9, 2026

Déficit para las ERM 2026

A casi 3 meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE reiteró que afronta un déficit de financiamiento crítico de S/ 433.21 millones, situación que le impide costear las actividades logísticas y operativas esenciales para un correcto desarrollo del proceso electoral.