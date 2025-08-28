LATAM Airlines inauguró su nueva sala lounge en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Un espacio concebido por destacados arquitectos y construido por DRRP Spaces, que combina arquitectura contemporánea, identidad peruana y hospitalidad premium. El nuevo lugar destaca por:

Experiencia inmersiva: cada rincón del lounge rinde homenaje a los paisajes y cultura peruana.

Comodidad adaptada a los viajeros: áreas de coworking, cabinas privadas de trabajo, zonas de descanso, salas de TV y duchas.

Gastronomía y bebidas de primer nivel: una propuesta culinaria con lo mejor de la gastronomía peruana, acompañada de coctelería, mocktails y vinos.

“Felicitamos a LATAM Airlines por la apertura de su nuevo LATAM Lounge en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un lugar que redefine la experiencia de viaje y eleva el estándar de hospitalidad aérea en el Perú con el sello de calidad de DRRP Spaces”, señala Julia Granda, CEO de DRRP Spaces.

Asimismo, el estudio de arquitectura y diseño expresa: “tuvimos el privilegio de liderar la implementación de esta obra, concebida por Sandra Barclay, Jean Pierre Crousse y Jordi Puig, quienes imaginaron un entorno que respira identidad, elegancia y autenticidad. Junto a Cushman & Wakefield en la gestión del proyecto, y DECHINI en la supervisión técnica, logramos materializar un lounge que combina arquitectura contemporánea con el saber artesanal vivo, integrando materiales locales, arte textil elaborado por artesanos y atmósferas que conectan con la belleza natural de las regiones peruanas”.

Trabajar en medio de la construcción de un nuevo aeropuerto fue un reto que, desde DRRP Spaces enfrentaron con calidad y precisión, siempre con la meta de reflejar lo mejor de su cultura y ofrecer una experiencia única a los más de 25 mil pasajeros mensuales que disfrutarán de este espacio concebido con gran visión y detalle. El proyecto no solo representa un hito para ellos, sino también un ejemplo de colaboración y excelencia que reafirma su compromiso con una industria más sostenible y con identidad propia.

Este nuevo lounge se suma a la colaboración que ya había tenido DRRP Spaces con LATAM en Lima. Pues en 2022, también estuvieron a cargo del diseño y la construcción de sus oficinas, donde priorizaron la innovación, la flexibilidad y la identidad visual de la aerolínea para fomentar la productividad, el bienestar y la innovación de sus equipos.

Con la apertura del LATAM Lounge, los pasajeros no solo ganan un lugar de espera, sino un espacio premium que eleva la experiencia de viaje y proyecta lo mejor de la hospitalidad peruana. La apertura de este lounge no solo celebra el presente, sino que también proyecta el futuro de un aeropuerto que avanza hacia convertirse en orgullo nacional.

Reportaje Publicitario