SAT de Lima rematará inmuebles por deudas tributarias. (Foto: Difusión)
SAT de Lima rematará inmuebles por deudas tributarias. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que el próximo viernes 17 de julio se llevará a cabo el remate de nueve inmuebles por concepto de deudas tributarias acumuladas por impuesto de alcabala, predial y arbitrios.

La lista de predios a rematar incluye cuatro locales comerciales; dos aires y azoteas; una oficina corporativa; un terreno de gran extensión, y un inmueble urbano completo que contempla terreno y edificación. Dichas propiedades se encuentran ubicadas en Cercado de Lima, Carabayllo y Puente Piedra.

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El SAT en Lima, hoy se encarga de cobrar tanto el impuesto predial como arbitrios mediante bancos autorizados y también billeteras digitales. (Fuente: SAT)
El SAT en Lima, hoy se encarga de cobrar tanto el impuesto predial como arbitrios mediante bancos autorizados y también billeteras digitales. (Fuente: SAT)

¿Cómo participar?

La diligencia pública presencial se realizará en el segundo piso del edificio B de la sede principal del SAT ubicada en el jirón Camaná 370, Cercado de Lima. El primer remate se dará inicio a las 9.05 a. m.

Es importante precisar que el SAT de Lima efectúa esta medida luego de haber agotado todos los procedimientos de ley, como la emisión de notificaciones a los deudores en sus domicilios fiscales y otros requerimientos.

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