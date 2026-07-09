El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que el próximo viernes 17 de julio se llevará a cabo el remate de nueve inmuebles por concepto de deudas tributarias acumuladas por impuesto de alcabala, predial y arbitrios.

Según se informó, estos bienes que serán rematados cuentan con deudas en “estado coactivo” que no fueron canceladas por sus propietarios, pese a las facilidades de pago que brinda el ente recaudador.

La lista de predios a rematar incluye cuatro locales comerciales; dos aires y azoteas; una oficina corporativa; un terreno de gran extensión, y un inmueble urbano completo que contempla terreno y edificación. Dichas propiedades se encuentran ubicadas en Cercado de Lima, Carabayllo y Puente Piedra.

El SAT en Lima, hoy se encarga de cobrar tanto el impuesto predial como arbitrios mediante bancos autorizados y también billeteras digitales. (Fuente: SAT)

¿Cómo participar?

La diligencia pública presencial se realizará en el segundo piso del edificio B de la sede principal del SAT ubicada en el jirón Camaná 370, Cercado de Lima. El primer remate se dará inicio a las 9.05 a. m.

Para participar en el remate, los interesados deberán presentar su documento nacional de identidad vigente en original físico y realizar el pago del oblaje (10% del valor de tasación del inmueble de su interés) en caja SAT, a partir de las 8.30 a.m. de ese mismo día, utilizando un cheque certificado o de gerencia a nombre del Servicio de Administración Tributaria de Lima. No se admitirá otra modalidad de pago.

Es importante precisar que el SAT de Lima efectúa esta medida luego de haber agotado todos los procedimientos de ley, como la emisión de notificaciones a los deudores en sus domicilios fiscales y otros requerimientos.