Uno de sus últimos proyectos de Asia del Campo está orientado a captar el interés de peruanos en el extranjero, principalmente jubilados. Foto: Asia del Campo
Karen Guardia Quispe
Desde hace más de una década, Asia del Campo inició sus operaciones al sur de Lima, específicamente en el distrito de Asia (Cañete), enfocándose en el desarrollo de condominios de casas de campo. Uno de sus últimos proyectos —presentado a fines del año pasado— estuvo orientado a captar el interés de peruanos en el extranjero, principalmente jubilados, con interés en invertir en bienes raíces. ¿Cómo ha progresado este desarrollo y qué nuevos proyectos están por ejecutarse?

