El Canciller Hugo de Zela, anuncia en conferencia de prensa que el Gobierno peruano rompe relaciones diplomáticas con México, tras conocerse que la ex ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de dicho país. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
El Canciller Hugo de Zela, anuncia en conferencia de prensa que el Gobierno peruano rompe relaciones diplomáticas con México, tras conocerse que la ex ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de dicho país. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

Una nueva crisis agrava las relaciones internacionales del Perú. El canciller Hugo de Zela informó que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien es acusada de presuntamente participar en el intento de golpe de Estado realizado por el expresidente Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Alfredo Ferrero continuará como embajador de Perú en Estados Unidos
Cancillería activa asistencia consular en Jamaica para peruanos afectados por huracán Melissa
Gobierno evalúa ratificar a mayoría de embajadores políticos, afirma premier Álvarez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.