El abogado de la ex primera ministra Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, afronta una sanción de dos meses impuesta por la Sala Penal Especial que evalúa el proceso por el presunto golpe de Estado. Foto: GEC.
La Sala Penal Especial que evalúa el caso de la , dispuso suspender por dos meses al , por haber incurrido en una falta considerada como “quebrantamiento de deberes” según la Ley Orgánica del .

La medida fue adoptada luego de que el pasado 27 de octubre el letrado recibiera una nueva llamada de atención, calificada por el tribunal como la última antes de la imposición de sanciones. Según la resolución, Noblecilla habría presentado documentos médicos de dudosa procedencia para solicitar la suspensión de una audiencia, alegando problemas de salud de su patrocinada.

El personal de la clínica consignada en los papeles negó haber atendido a la exministra, lo que despertó sospechas sobre la autenticidad de la receta médica presentada. Este hecho su suma a otros incidentes registrados durante el desarrollo del proceso, en el que Noblecilla había sido advertido en reiteradas oportunidades por su comportamiento ante la sala.

Ante esta situación, el tribunal decidió remitir los actuados a la Fiscalía de Santa Anita para que se inicien las investigaciones correspondientes. Además, dispuso excluir al abogado de seis sesiones del juicio a partir del 28 de octubre.

Durante su última intervención, Noblecilla dedicó buena parte de su alocución a cuestionar la conducción del proceso y a . También dirigió críticas a los magistrados por su condición de jueces provisionales.

“Yo me voy y voy a regresar cuando estemos en democracia y no voy a tener rencor (...) Ha sido un desgaste para mí haber estado en este juicio porque no ha sabido siquiera tener la altura, aún como provisional”, afirmó antes de retirarse de la sala, tras la declaratoria infundada de su recurso de reposición.

Luego de su salida, la defensa de Betssy Chávez quedará en manos del exministro del Interior Luis Barranzuela y del exprocurador César Romero.

