El Poder Ejecutivo designó a Alfredo Arcadio Lozada Bonilla en el cargo de Viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Este nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Suprema Nº 011-2026-VIVIENDA, publicada hoy, viernes, en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial.

Dicha norma lleva la firma de la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, y es refrendada por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González.

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Al mismo tiempo, se publicó la Resolución Suprema Nº 010-2026-Vivienda, mediante la cual se acepta la renuncia formulada por Oswaldo Rojas Alvarado, al cargo de Viceministro de Vivienda y Urbanismo del referido sector.

La designación forma parte de los nombramientos de altos funcionarios que se vienen dando en cada uno de los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo.

Trayectoria profesional

Alfredo Arcadio Lozada Bonilla es un abogado con una trayectoria profesional centrada en el derecho público, la gestión gubernamental y las políticas de vivienda. Es abogado y bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, y cuenta con una maestría en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Asimismo, ha complementado su formación con estudios de especialización en liderazgo político, contratación pública, gobernabilidad y cooperación internacional.

Su experiencia en la administración pública se ha desarrollado principalmente en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde ocupó diversos cargos de confianza y asesoría.

En el 2006 se desempeñó como asesor de la Alta Dirección del ministerio y, posteriormente, entre 2017 y 2018, ejerció el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial, participando en la coordinación de políticas públicas, la elaboración de propuestas normativas y la articulación institucional con otras entidades del Estado y el Congreso de la República.

Además, en el 2018 fue designado Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, responsabilidad desde la cual brindó asesoramiento estratégico a la alta dirección del sector hasta la aceptación de su renuncia ese mismo año.