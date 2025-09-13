El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) otorgó la buena pro para el financiamiento y ejecución del proyecto Esquema Pucusana.

Se trata de una inversión de S/291 millones que será ejecutada bajo la modalidad de Obras por Impuesto (OxI).

Esta obra ampliará y mejorará los sistemas de agua potable y alcantarillado para más de 68,000 vecinos de este distrito de la provincia de Lima.

Esquema Pucusana: plazo de ejecución

Durich Whittembury, ministro de Vivienda, se pronunció al respecto: “Hace un año asumimos como prioridad el destrabar e impulsar este proyecto, obra anhelada desde hace más de 18 años por las familias de Pucusana que merecen contar con servicios dignos en sus hogares”,

Quien se encaminará en esta obra bajo OxI es la empresa Arca Continental Lindley.

El plazo de ejecución estimado es de tres años y comprende la elaboración del expediente técnico (etapa 1, 2 y 3) y ejecución de obra (etapa 1).

En conjunto, el proyecto, a cargo del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) del MVCS, beneficiará a más de 45 sectores de Pucusana, llevando agua segura y alcantarillado a los hogares y mejorando la calidad de vida de miles de familias.

¿Qué incluye el proyecto Esquema Pucusana?

Las obras proyectan la instalación y rehabilitación de un aproximado de 12,352 conexiones de agua potable. En el componente de alcantarillado se ejecutarán 2,987 nuevas conexiones y se optimizarán 2,540 ya instaladas, además de más de 80 km de redes y 10 cámaras de bombeo.

El proyecto incluye también la construcción de una moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con emisor submarino, garantizando un servicio integral y sostenible para los vecinos de Pucusana.