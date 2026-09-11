11 de septiembre. (SPENCER PLATT / Getty Images vía AFP)
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Redacción Gestión
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Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden, junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistieron este viernes a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en la Gran Manzana, un evento que no contó con la presencia del actual presidente, Donald Trump.

Asistieron también la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la exprimera dama Michelle Obama; el vicepresidente de EE.UU., JD Vance; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general del estado, Letitia James.

Trump, nacido en Nueva York, no acudió a la ceremonia, una decisión inusual en el caso de un presidente estadounidense. En su lugar, el líder republicano ha elegido acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas.

25 años después, las familias de las víctimas se congregaron alrededor del Memorial, y entre el público muchas de ellas levantaban fotografías de sus seres queridos que perdieron la vida aquel 11 de septiembre.

Un trabajador pule la superficie en el sitio del memorial del 11 de septiembre, un día antes de las conmemoraciones de los ataques, en la ciudad de Nueva York, el 10 de septiembre de 2026. (SPENCER PLATT / Getty Images vía AFP)
Un trabajador pule la superficie en el sitio del memorial del 11 de septiembre, un día antes de las conmemoraciones de los ataques, en la ciudad de Nueva York, el 10 de septiembre de 2026. (SPENCER PLATT / Getty Images vía AFP)

A las 8:46, momento en el que impactó el primer avión contra la torre norte, y después de que un coro entonase el himno de Estados Unidos, comenzó el acto de manera oficial, en el que se mencionan los nombres de los fallecidos y se guardan varios minutos de silencio, reservado a los familiares y a cargos institucionales.

Aparte de las víctimas del propio atentado, que incluye a los tripulantes de los aviones, trabajadores de las torres, personal de emergencias como bomberos y transeúntes, miles de personas más han fallecido a consecuencia de enfermedades relacionadas con la contaminación que provocaron los residuos.

También se conmemora en este acto a los fallecidos en el ataque al World Trade Center de 1993.

Con información de EFE

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