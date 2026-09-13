Con el fin de mantener el poder republicano en el Congreso de EE.UU., Donald Trump prometió entregar US$5,000 a cada ciudadano adulto estadounidense si su partido conserva el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre. El mandatario presentó el llamado “Dividendo Trump” durante la convención republicana de mitad de mandato realizada en Dallas el 9 de septiembre de 2026. Pero ¿es legal ofrecer dinero a los votantes? y de ganar los comicios, ¿podrá cumplirla? En esta nota absolvemos estas dudas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace gestos mientras permanece en el escenario tras concluir su intervención durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026 (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

¿ES LEGAL OFRECER DINERO A LOS VOTANTES EN EE.UU.?

No hay una respuesta definitiva porque la propuesta podría ser impugnada. Sin embargo, varios expertos consideran que, tal como Trump la formuló públicamente, se parece más a una promesa de campaña protegida por la Primera Enmienda que a una compra ilegal de votos. Además, incluso si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado, el presidente no podría enviar por sí solo los cheques de US$5,000: necesitaría que el Congreso aprobara una ley y asignara los fondos necesarios, precisa Reuters.

En este punto debemos aclarar que la legislación federal sí prohíbe ofrecer o entregar dinero a una persona a cambio de que vote, no vote o vote por o contra un candidato. Esas reglas buscan impedir la compra directa de votos.

Ahora, si nos basamos en el punto central de la propuesta de Trump es que describió el “Dividendo Trump” como un pago para todos los ciudadanos adultos estadounidenses si los republicanos retienen el Congreso; no dijo que solo lo recibirían quienes votaran por candidatos republicanos, ni que cada persona tendría que demostrar cómo votó. Eso permite argumentar que se trata de una promesa electoral. En determinados casos, la Corte Suprema ha protegido las promesas monetarias hechas por candidatos como expresión política durante una campaña, añadió la misma agencia internacional de noticias.

No obstante, sigue existiendo debate. Algunos analistas creen que vincular de manera tan explícita un pago masivo con la victoria de un partido podría ser objeto de demandas o cuestionamientos bajo las leyes contra el soborno electoral. La legalidad concreta dependería del texto final del programa, de quiénes calificaran, cómo se financiará y, especialmente, de si el pago se condicionara en la práctica al voto individual de una persona.

“No está claro que sea legal hacer una promesa de ese tipo porque es ilegal intentar ofrecer un pago a alguien para influir en su voto (…). [Trump] podría decir que se trata de una promesa electoral, en lugar de un soborno electoral”, señaló Sarah Smith, editora de la BBC para Norteamérica.

Para el abogado Carlos García: “No es legal, es un soborno para tener un resultado. Si tú le ofreces dinero a alguien, a los ciudadanos, es una violación de la ley”, dijo a N+ Univision. En esa misma línea estuvo el especialista Luis Montes, quien calificó la propuesta de Trump como un acto de desesperación, al tiempo de indicar que antes ya hizo otros ofrecimientos, pero no los cumplió, por lo que tiene un problema de credibilidad.

“Es lastimoso. Es básicamente tratar de comprar un voto. Estas posiciones las hemos visto anteriormente en gobiernos que hemos criticado desde Estados Unidos, pues son cuestiones que hizo Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Lula mismo. Esas son cuestiones de política bajera, de política barata que no tienen cabida y que no se pueden realizar”, señaló a N+ Univision.

Los republicanos estadounidenses apuestan a que situar al presidente Donald Trump en el centro de su campaña puede salvar a un partido que se enfrenta a sombrías perspectivas electorales, a pesar de los índices de aprobación negativos del mandatario (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿QUÉ TENDRÍA QUE OCURRIR PARA QUE TRUMP ENTREGUE US$5,000 A LOS ESTADOUNIDENSES?

Trump aseguró que su propuesta alcanzaría a todos los ciudadanos estadounidenses adultos, un universo de cerca de 240 millones de personas, de acuerdo con datos del censo de EE.UU. De concretarse, el programa tendría un costo estimado de alrededor de US$1.2 billones. Entonces, en el escenario de una victoria republicana, la promesa no se convertiría automáticamente en un depósito. Primero tendría que transformarse en legislación, obtener la aprobación de ambas cámaras y contar con una fuente de financiamiento autorizada.

Por lo tanto, para poder cumplirla debería superar varios obstáculos como: