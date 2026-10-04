Los primeros resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzarán a difundirse este domingo 4 de octubre tras el cierre de mesas, previsto para las 5:00 p. m. en Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará desde esa hora su plataforma de resultados para mostrar información progresiva, por lo que las cifras iniciales no representarán aún el total de actas contabilizadas.

La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el país, cuando comienza el escrutinio de los votos en cada mesa. A partir de ese momento, las actas electorales son trasladadas, digitalizadas y procesadas para que la ONPE publique los avances oficiales de manera paulatina de estos comicios en los que se definirán 13,148 autoridades regionales y municipales en Perú, incluidas alcaldías distritales y provinciales, gobiernos regionales y otros cargos locales.

Es importante diferenciar estos resultados oficiales del conteo rápido y de las encuestas a boca de urna, que se difunden a partir de las 5:00 p. m. por las encuestadoras autorizadas . Los primeros datos oficiales servirán para identificar tendencias preliminares en cada jurisdicción, pero no equivalen a una victoria definitiva ni a la proclamación de una autoridad electa. La confirmación final depende del cómputo íntegro, la resolución de actas observadas y el procedimiento de proclamación correspondiente. Recuerda que los datos que publica la ONPE en su web y plataformas son los únicos que forman parte del cómputo oficial que luego será proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Evita que tu decisión quede anulada en la mesa de sufragio. Descubre la forma correcta de marcar la cédula, el valor de las sanciones para omisos y miembros de mesa, y el procedimiento paso a paso para ejercer un voto válido este domingo. (Foto: ONPE)

Cómo y dónde ver los resultados oficiales de la ONPE

La ONPE habilitará un portal informativo específico para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, donde se mostrará, en mapas y tablas, el avance del cómputo por departamento, provincia y distrito desde las 5:00 p.m., coincidiendo con el término de la jornada de sufragio. Desde allí podrás seguir, minuto a minuto, el porcentaje de actas procesadas y contabilizadas, así como el porcentaje de votos para cada candidata o candidato.

Además del portal web, la ONPE difunde sus reportes oficiales a través de transmisiones en vivo y comunicados en sus redes sociales verificadas, como Facebook y X (Twitter), donde ya viene informando sobre la organización de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. Medios públicos por señal abierta también suelen enlazar directamente al centro de cómputo para presentar los gráficos oficiales en pantalla apenas se libera el primer reporte.

Para una consulta útil, busca primero la región, provincia o distrito que te interesa y revisa dos datos clave: el porcentaje de actas procesadas y el porcentaje de actas contabilizadas. Una candidatura que encabeza el conteo con un porcentaje bajo de actas aún puede cambiar de posición cuando se incorporen los resultados de otras zonas.

Por qué no hay una hora “exacta” y qué factores influyen

No hay una hora confirmada para que aparezca el primer porcentaje de resultados porque la ONPE depende de la llegada y procesamiento de las actas de cada mesa de sufragio. Aunque el portal se habilita desde las 5:00 p. m., los datos no se cargan todos al mismo tiempo ni necesariamente reflejan desde el inicio las zonas con mayor número de electores.

El tiempo de publicación puede variar por la duración del escrutinio en cada mesa, el traslado físico o digital del acta, la calidad de la información registrada y los procesos de verificación. Las mesas ubicadas en áreas urbanas pueden remitir datos con mayor rapidez que aquellas situadas en zonas alejadas, donde la logística y conectividad pueden requerir más tiempo.

También pueden producirse actas observadas, es decir, documentos que requieren una revisión adicional por inconsistencias, errores materiales, falta de firmas u otras incidencias. Estas actas no se incorporan al cómputo definitivo hasta que sean evaluadas conforme al procedimiento electoral, por lo que el avance de los porcentajes puede tener cambios relevantes durante la noche o en los días siguientes.

Diferencia entre resultados preliminares, oficiales y proclamación final

Lo que verás la tarde del 4 de octubre son resultados oficiales preliminares de la ONPE, es decir, cifras con valor legal que se actualizan conforme ingresan y se validan las actas, pero que aún pueden variar ligeramente mientras se completa el 100% del cómputo. Estos resultados permiten identificar rápidamente una tendencia clara, sobre todo si la diferencia entre las candidaturas es amplia.

La proclamación final del ganador la realiza el Jurado Nacional de Elecciones una vez que se han resuelto todas las actas observadas y apelaciones, tal como ocurrió en la primera vuelta, cuando el JNE proclamó oficialmente a las fórmulas que pasaban al balotaje en una sesión pública posterior al cierre del cómputo nacional. Por eso, aunque la ciudadanía y los medios hablen de “ganador” desde la misma noche de la elección, jurídicamente la elección concluye recién con la proclamación del JNE.

Tipo de información Qué significa ¿Define al ganador? Resultados preliminares Son los primeros avances que se observan mientras la ONPE incorpora actas procesadas. Se actualizan constantemente. No. Muestran una tendencia inicial y pueden cambiar Resultados oficiales de la ONPE Son los datos publicados por el organismo electoral a partir de actas que han sido procesadas en su sistema. No necesariamente, mientras falten actas o existan observaciones Proclamación final Es el acto posterior mediante el cual se formaliza el resultado una vez culminado el cómputo y resueltas las incidencias pertinentes. Sí. Es la confirmación oficial de la autoridad electa

En términos sencillos, ver a una persona candidata en primer lugar a las 6:00 p. m. o 8:00 p. m. no significa que ya haya ganado. Lo relevante es esperar a que el porcentaje de actas contabilizadas sea alto y que las diferencias entre candidaturas sean suficientes para que las actas pendientes no alteren el resultado. Los primeros reportes de la ONPE son oficiales como fuente institucional, pero continúan siendo parciales hasta que termine el cómputo.

Un total de 13,148 autoridades subnacionales se escogerán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. Siga los detalles de la jornada electoral, locales de votación y el avance del conteo de votos hoy. | Crédito: ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales - Perú / Facebook / Composición Gestión Mix

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre los primeros resultados oficiales

¿A qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales de la Segunda Vuelta 2026?

La ONPE prevé publicar un primer reporte oficial de resultados entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m. de hoy, según la experiencia de procesos recientes.

¿Los resultados a boca de urna son oficiales?

No, las encuestas a boca de urna y conteos rápidos son estudios estadísticos elaborados por encuestadoras autorizadas como Ipsos y difundidos por medios, pero no tienen carácter oficial ni vinculante.

¿Dónde puedo ver los resultados oficiales de la ONPE en vivo?

Puedes seguirlos en el portal informativo de Elecciones Generales 2026 de la ONPE y en sus redes sociales oficiales, donde se publican gráficos y reportes con el avance del cómputo.

¿Por qué cambian los porcentajes de votos durante la noche?

Los porcentajes varían porque la ONPE va incorporando nuevas actas procesadas de diferentes regiones; a medida que se acerca al 100% de actas contabilizadas, la tendencia se estabiliza y el margen de variación se reduce.

¿Cuándo se proclamará oficialmente al ganador de las Elecciones Regionales y Municipales?

El Jurado Nacional de Elecciones proclamará al ganador una vez concluido el cómputo al 100% y resueltas todas las actas observadas y apelaciones, en una sesión pública posterior a la jornada electoral.