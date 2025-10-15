Miguel Espichán Mariñas juró como nuevo ministro del Ambiente. Foto: Presidencia.
Miguel Espichán Mariñas juró como nuevo ministro del Ambiente. Foto: Presidencia.
(Minam) del Gabinete Ministerial del Gobierno de José Jerí.

Espichán Mariñas es abogado formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), así como una Maestría en Derecho Civil y Comercial por la misma casa de estudios. Además, cuenta con una diplomatura en Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Ha ocupado distintos cargos en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), como asesor de la Presidencia Ejecutiva, jefe de Asesoría Jurídica, jefe de la Unidad Técnica Normativa y subdirector de Proyección Estratégica y Normatividad.

Entre los años 2023 y 2024 trabajó como asesor en el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam y en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), donde estuvo a cargo de la Subdirección de Instrucción y la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre.

Asimismo, brindó servicios legales a los ministerios de la Producción, Comercio Exterior y Turismo y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico).

Cabe recordar que el 3 de octubre de este año asumió el cargo de gerente general del Senace.

Espichán Mariños asumió el 3 de octubre el cargo de gerente general del Senace. Foto: Presidencia.
