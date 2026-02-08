Ministro del Ambiente dice que contrataciones de visitantes a Palacio cumplen con la normativa. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Ministro del Ambiente dice que contrataciones de visitantes a Palacio cumplen con la normativa.
y diferentes ministerios se hicieron cumpliendo estrictamente la normativa vigente.

En una actividad oficial, , verificando que cuenten con la experiencia y requisitos solicitados para el puesto.

“Como se ha manifestado, efectivamente cumplen con el perfil y han venido realizando los trabajos (las personas contratadas)”, declaró a Canal N.

LEA TAMBIÉN: Despacho presidencial asegura que presidente Jerí no se reunió con empresarios chinos en Palacio

Sobre la salida de Guadalupe Vela, quien trabajaba en el ministerio que dirige, aclaró que fue una decisión unilateral por motivos personales y no por cuestionamientos a su desempeño.

“La señora Guadalupe ha trabajado dentro del despacho cumpliendo sus funciones, ha cumplido con el perfil, pero ha renunciado”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía Anticorrupción abre investigación por contratación de jóvenes tras reunirse con Jerí

Asimismo,

“El presidente se ha puesto a disposición de la Comisión de Fiscalización de manera pública y abierta, también con el fiscal y el Ministerio Público. Así que seguimos trabajando, seguimos brindando información que sea necesaria”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Fiscalización cita a empresarios chinos por reuniones con José Jerí

Finalmente, acotó que el gabinete ministerial respalda al presidente José Jerí y que confían plenamente en su gestión y decisiones emitidas en su gobierno.

El ministro Miguel Espichán indicó que el gabinete ministerial respalda al presidente José Jerí y que confían plenamente en su gestión y decisiones emitidas en su gobierno. Foto: Fredy Ticona

