El ministro del Ambiente, Miguel Espichán, afirmó que todas las contrataciones realizadas a personas que fueron contratadas en Palacio de Gobierno y diferentes ministerios se hicieron cumpliendo estrictamente la normativa vigente.

En una actividad oficial, Espichán señaló que las personas, contratadas tras visitar el despacho presidencial, cumplían el perfil requerido y que dichas contrataciones se dieron de manera regular, verificando que cuenten con la experiencia y requisitos solicitados para el puesto.

“Como se ha manifestado, efectivamente cumplen con el perfil y han venido realizando los trabajos (las personas contratadas)”, declaró a Canal N.

Sobre la salida de Guadalupe Vela, quien trabajaba en el ministerio que dirige, aclaró que fue una decisión unilateral por motivos personales y no por cuestionamientos a su desempeño.

“La señora Guadalupe ha trabajado dentro del despacho cumpliendo sus funciones, ha cumplido con el perfil, pero ha renunciado”, añadió.

Asimismo, precisó que el Ejecutivo está comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia, refiriéndose a la citación de la Comisión de Fiscalización a empresarios chinos.

“El presidente se ha puesto a disposición de la Comisión de Fiscalización de manera pública y abierta, también con el fiscal y el Ministerio Público. Así que seguimos trabajando, seguimos brindando información que sea necesaria”, mencionó.

Finalmente, acotó que el gabinete ministerial respalda al presidente José Jerí y que confían plenamente en su gestión y decisiones emitidas en su gobierno.