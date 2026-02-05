La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República cursó invitaciones formales a los empresarios chinos Ji Wu Xiaodong y Zhihua Yang para que participen en una sesión extraordinaria del grupo de trabajo.

La citación busca conocer sus versiones sobre reuniones informales con el presidente José Jerí hechos que se encuentran bajo indagación parlamentaria

De acuerdo con las cartas oficiales, la Comisión de Fiscalización y Contraloría programó la décima quinta sesión extraordinaria para el miércoles 11 de febrero de 2026, a las 14:00 horas, en la sala Carlos Torres y Torres Lara, del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República, informó Canal N.

Las invitaciones fueron firmadas por Elvis Vergara, presidente de la comisión, y señalan que los convocados podrán asistir de manera presencial o virtual, previa confirmación institucional.

Así acudió José Jerí a la reunión con el empresario chino Zhihua Yang el pasado 26 de diciembre del 2025 en San Borja. (Foto: Captura Punto Final)

Reuniones informales con José Jerí bajo indagación

Según el contenido de las cartas, la finalidad de la citación es conocer la versión de primera fuente sobre reuniones informales sostenidas con el presidente Jerí, difundidas previamente por medios de comunicación y actualmente materia de análisis parlamentario.

La comisión solicita precisar si dichas reuniones fueron gestionadas por canales oficiales o mediante invitaciones directas, así como detallar los temas abordados y la participación de funcionarios públicos.

Entre los puntos requeridos figuran el contexto en el que los empresarios conocieron a José Jerí, el rol que cumplen en la promoción de inversiones o proyectos vinculados al Estado peruano, y la existencia de posibles intereses particulares relacionados con su actividad empresarial.

Asimismo, se solicita información sobre la relación entre Ji Wu Xiaodong y Zhihua Yang, así como sobre eventuales documentos o compromisos derivados de las reuniones mencionadas.