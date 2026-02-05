El grupo de trabajo ya realizó la convocatoria a Ji Wu Xiaodong y Zhihua Yang, quienes se reunieron con José Jerí. Foto: Presidencia.
El grupo de trabajo ya realizó la convocatoria a Ji Wu Xiaodong y Zhihua Yang, quienes se reunieron con José Jerí. Foto: Presidencia.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República cursó invitaciones formales a los .

La citación busca conocer sus versiones sobre reuniones informales con el presidente José Jerí hechos que se encuentran bajo indagación parlamentaria

De acuerdo con las cartas oficiales, la Comisión de Fiscalización y Contraloría programó la décima quinta sesión extraordinaria para el miércoles 11 de febrero de 2026, a las 14:00 horas, en la sala Carlos Torres y Torres Lara, del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República, informó Canal N.

Las invitaciones fueron firmadas por Elvis Vergara, presidente de la comisión, y señalan que los convocados podrán asistir de manera presencial o virtual, previa confirmación institucional.

Reuniones informales con José Jerí bajo indagación

Según el contenido de las cartas, la finalidad de la citación es conocer difundidas previamente por medios de comunicación y actualmente materia de análisis parlamentario.

La comisión solicita precisar si dichas reuniones fueron gestionadas por canales oficiales o mediante invitaciones directas, así como detallar los temas abordados y la participación de funcionarios públicos.

Entre los puntos requeridos figuran el contexto en el que los empresarios conocieron a José Jerí, el rol que cumplen en la promoción de inversiones o proyectos vinculados al Estado peruano, y la existencia de posibles intereses particulares relacionados con su actividad empresarial.

Asimismo, se solicita información sobre la relación entre Ji Wu Xiaodong y Zhihua Yang, así como sobre eventuales documentos o compromisos derivados de las reuniones mencionadas.

