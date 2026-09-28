Coolbox amplía su presencia en provincias con la apertura de su primera tienda en Abancay, mientras prepara nuevas inauguraciones para los próximos meses. La compañía proyecta cerrar 2026 con una red de 165 locales. ¿Qué peso tendrán las ciudades fuera de Lima en este crecimiento?

La cadena inauguró el 11 de septiembre su primera tienda en Abancay, ubicada frente a la Plaza de Armas. Con este ingreso, Coolbox llega a una ciudad y un departamento donde hasta el momento no tenía presencia, como parte de su plan de expansión y descentralización.

El nuevo establecimiento opera bajo un formato stand alone y cuenta con una superficie de 138 m². El espacio incorpora zonas de exhibición para que los consumidores puedan conocer y comparar diferentes alternativas tecnológicas con el acompañamiento del equipo de Coolbox.

“Llegar a Abancay significa acercar nuestra propuesta a una ciudad y a un departamento donde hasta ahora no teníamos presencia. Queremos que los consumidores encuentren en un mismo lugar tecnología para distintas necesidades, asesoría para elegir mejor y, sobre todo, una alternativa de compra con los precios más competitivos del país”, señaló Marcelo Bazán, CEO de Coolbox Perú y México.

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¿Qué busca Coolbox con su llegada a Abancay?

La nueva tienda ofrecerá soluciones de conectividad, entretenimiento y vida cotidiana, con alternativas para diferentes necesidades y presupuestos. La compañía también trasladará a este mercado su propuesta comercial vigente “Precios de Locura”, que combina una amplia oferta tecnológica con opciones competitivas de precio.

La experiencia física se complementará con coolbox.pe y opciones como el recojo en tienda, integrando los canales online y offline. A ello se suma la asesoría especializada del equipo, que acompaña al consumidor durante su decisión de compra y le permite comparar alternativas.

La apertura también genera nuevas oportunidades de empleo en la ciudad mediante la incorporación de personal para la operación del establecimiento.

“Queremos facilitar que las personas encuentren la tecnología que necesitan con una experiencia especializada, respaldo y acompañamiento en su decisión de compra”, agregó Bazán.

La propuesta busca acercar nuevas tendencias y soluciones tecnológicas a ciudades donde la compañía identifica espacio para seguir desarrollando el mercado.

La cadena suma 142 tiendas: 87 en Lima y 55 en provincias.

¿Cuánto crecerá la red de tiendas de Coolbox?

Con la apertura de Abancay, Coolbox alcanza 142 tiendas en Perú: 87 ubicadas en Lima y 55 en provincias. Diez de estos establecimientos corresponden a nuevas aperturas realizadas durante 2026.

La compañía proyecta cerrar 2026 con 165 tiendas, lo que implica sumar 23 locales adicionales durante los próximos meses.

La descentralización tendrá un peso relevante en esa expansión. Aproximadamente 60% de las próximas aperturas se proyecta fuera de Lima, con el objetivo de ampliar la cobertura nacional y acercar una oferta tecnológica especializada a nuevos mercados del país.

Así, Coolbox busca continuar ampliando su presencia en distintas ciudades del Perú, combinando la apertura de nuevos locales con su oferta digital y una propuesta de tecnología, asesoría y precios competitivos.