La gastronomía peruana continúa consolidándose como una de las más influyentes a nivel global. Recientemente, cuatro restaurantes del país, incluido Maido, fueron incluidos en la lista The World’s 50 Best Restaurants, un reconocimiento que no solo pone en vitrina la creatividad culinaria nacional, sino también el impacto económico de esta industria en expansión. Perú es hoy sinónimo de cocina de autor, productos originarios con valor agregado y una red de servicios Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) que genera más de un millón de empleos y representa el 2.5% del PBI nacional.

Este contexto de crecimiento sostenido encuentra un espacio clave de impulso en Gastromaq 2025, la feria especializada que este año celebrará su décima edición con cifras récord: se proyectan más de 20,000 visitantes y más de 350 expositores, lo que representa un crecimiento del 40% respecto a 2024. El evento se realizará del 9 al 12 de julio, en el horario de 1 a 8 p.m. en la Villa Complejo Ferial (Pantanos de Villa), al sur de Lima, y reunirá a emprendedores, empresarios, chefs, distribuidores, marcas internacionales y representantes de todos los eslabones del sector gastronómico y hotelero. LEA TAMBIÉN: El bartender peruano que acaba de hacer historia: qué hay detrás de su éxito en Limaq bar “Gastromaq crea herramientas a todos los hoteles, restaurantes, bares, panaderías, heladerías, etc, para que se superen (...) Hoy se debe trabajar con buenos equipos, buenos hornos, buen frío y con gente preparada. Es un sector que está en explosión”, afirma a Gestión Adrián Gechelin, presidente de la Unión de Ferias, Eventos y Congresos del Perú (UFEPER) y director gerente del evento. Una feria alineada al crecimiento del sector En el Perú operan más de 220,000 restaurantes, de los cuales 143,000 son formales, y 28,000 hospedajes que forman parte de la oferta hotelera del país. El turismo gastronómico —según cifras del Mincetur— genera ingresos superiores a los US$ 5,000 millones anuales, y la demanda de servicios vinculados a alimentos, bebidas, maquinaria, empaques y tecnología sigue creciendo. Gastromaq se ha consolidado en el tiempo. En 2016, la feria recibió a 9,200 visitantes; para 2024, la cifra superó los 14,000. Para este año, se espera un incremento del 30% en afluencia y un mayor volumen de negocios. “Si bien es difícil cuantificar el impacto inmediato, hay emprendedores que concretan ventas diarias de US$ 3,000 y empresas que venden maquinaria por encima de los US$ 50,000. Muchas de esas operaciones nacen aquí”, explica Gechelin. Con nuevas áreas temáticas y más de 350 expositores, Gastromaq 2025 apunta a ser el epicentro de la innovación y el desarrollo comercial del sector gastronómico peruano. Foto: Gastromaq. Un ecosistema para hacer negocios El encuentro está diseñado como una plataforma de contacto directo entre proveedores y compradores. El 90% de los asistentes son emprendedores en búsqueda de productos, maquinaria, empaques y servicios. Participarán gerentes de compras, propietarios de restaurantes, panaderías, hoteles, distribuidores mayoristas, importadores, cadenas retail y actores clave del sector agroalimentario. Para facilitar el networking, la feria contará con determinados espacios temáticos, entre ellos: Perú Láctea, que agrupa a productores del sector lácteo y ganadero; Alimentos en Perú, que convoca a los productores de alimentos, fabricantes e importadores; Packaging, uno de los rubros con mayor innovación pospandemia; Gastrodrink, que permite a los expositores generar degustaciones masivas e interacción directa; sector de pizza, heladería, festival de parrilleros y el sector de panadería y pastelería. Además, se ha convocado a más de 25 instituciones educativas ligadas a la gastronomía, de las cuales al menos 15 estarán presentes, generando puentes entre la academia y el sector productivo. Reconocimiento internacional y proyección exterior Gastromaq ha sido reconocida oficialmente como feria internacional por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), lo que avala su capacidad organizativa, infraestructura, trazabilidad comercial y profesionalismo. “Es una señal clara al mercado: esta feria cumple lo que promete, respecto a calidad y profesionalismo”, sostiene el presidente de UFEPER. La internacionalización también avanza a través de alianzas estratégicas con eventos similares en América Latina. Actualmente, Gastromaq mantiene vínculos con Food Service (Chile), Fispal (Brasil), Fintech (Argentina) y CorFerias (Colombia), además de nuevos acercamientos con organizadores en México. Estas alianzas buscan facilitar la presencia de marcas peruanas en el extranjero y atraer expositores internacionales al mercado local. Este interés responde a la creciente demanda global por la gastronomía peruana. Solo en Chile existen más de 1,500 restaurantes peruanos, en Argentina cerca de 1000, en Estados Unidos más de 500 y en España unos 400. La cocina nacional no solo exporta platos, sino también insumos, talento humano y modelos de negocio. Adrián Gechelin, presidente de la UFEPER, destaca que Gastromaq impulsa la profesionalización del sector HORECA y busca posicionar al Perú como hub ferial gastronómico en la región. Foto: Cortesía. Un recinto que marca un nuevo estándar La feria se llevará a cabo en el recinto Villa Complejo Ferial, al sur de Lima, que ofrece 20,000 m² de estacionamiento, 15,000 m² de espacio techado, nuevas baterías sanitarias y una ubicación estratégica cerca de la Universidad Científica del Sur. Este recinto ha sido elegido por su capacidad de crecimiento y facilidades logísticas. El recinto —comenta Gechelin— ha sido concebido como una apuesta a largo plazo para el desarrollo de ferias en el Perú, con capacidad de expansión y una infraestructura pensada para responder a las exigencias de los eventos feriales más modernos. Rumbo a las regiones Gastromaq se está descentralizando. Además de Arequipa, se proyectan ediciones más compactas en Cusco, Huancayo y otras ciudades con alta actividad turística y gastronómica. La idea es replicar el modelo en versiones regionales, con los mismos estándares de calidad y una oferta adaptada al entorno local. LEA TAMBIÉN: Francesca Ferreyros: La chef peruana que fusiona sabores y maternidad en su cocina El objetivo es descentralizar la feria mediante versiones reducidas en distintas regiones del país, brindando visibilidad a los expositores más allá de Lima, aprovechando espacios e infraestructuras locales en ciudades con actividad turística, gastronómica y hotelera, replicando dinámicas de networking y oportunidades comerciales adaptadas a cada contexto. Con todos estos elementos, Gastromaq 2025 no solo apunta a ser la edición más grande en su historia, sino también el punto de encuentro clave para un sector que ya no solo alimenta al país, sino que lo proyecta al mundo.