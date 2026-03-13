La operadora de centros comerciales Mallplaza inauguró la primera fase del Mallplaza Premium Outlet Atocongo, en Lima, marcando el inicio de la transformación del antiguo Open Plaza Atocongo en un formato de outlet premium. El proyecto busca elevar la experiencia de compra mediante una oferta de marcas internacionales con precios rebajados y promociones exclusivas.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía tras la adquisición de los centros comerciales Open Plaza en Perú por aproximadamente US$ 848 millones, operación que le permitió consolidar la gestión de varios complejos comerciales bajo su marca. Con ello, Mallplaza apunta a modernizar estos activos y reposicionarlos en el mercado local, reforzando su presencia en la capital.

El nuevo outlet contempla una superficie total de 37,312 metros cuadrados y una inversión cercana a US$7.5 millones, según Peru Retail. Su apertura completa está prevista para el primer semestre de 2026, mientras continúan los trabajos de remodelación y adecuación de los espacios comerciales.

La empresa busca unificar la identidad de sus activos bajo su propia marca y reposicionarlos para aumentar su competitividad en el mercado peruano. (Foto: Mallplaza)

Primera etapa: ¿qué marcas internacionales llegan?

En esta primera etapa ya operan diversas marcas internacionales, entre ellas Adidas, Reebok, Skechers, Tommy, Puma, Bubba y Steve Madden, ampliando la oferta deportiva, casual y de accesorios bajo el formato outlet. Este esquema combina descuentos estructurados con marcas de alto reconocimiento, fortaleciendo la propuesta comercial del centro.

El complejo se ubica en el distrito de San Juan de Miraflores, en el cruce de la avenida Circunvalación con la Panamericana Sur, una ubicación que facilita la conexión con distintos puntos de Lima. Esta localización permite captar público de distritos cercanos como Surco, La Molina y San Borja, adeMallmás de atender la alta densidad poblacional de la zona sur de la ciudad.

La modernización incluye mejoras en infraestructura, circulación y señalización para optimizar la experiencia de los visitantes. Con este proyecto, Mallplaza busca consolidar su portafolio en el mercado peruano, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo que priorizan marcas reconocidas, descuentos y propuestas de compra más convenientes para los clientes.

La apertura completa del proyecto está prevista para el primer semestre de 2026, mientras continúan las obras de remodelación. (Foto: GEC)

Operaciones de Mallplaza en Perú

Mallplaza ha reforzado su presencia en el mercado peruano tras concretar la adquisición de los activos de Open Plaza en el país, operación vinculada al grupo Falabella. Con esta transacción, la compañía incorporó varios centros comerciales estratégicos a su portafolio y consolidó su posición como uno de los principales operadores del sector en Perú. La operación permitió integrar más de 600,000 metros cuadrados de área arrendable, fortaleciendo su presencia en Lima y otras ciudades del país.

Este crecimiento también se reflejó en los resultados financieros del grupo. Durante 2025, Mallplaza reportó un EBITDA de US$577.5 millones, un aumento de 38.2% interanual, impulsado por el mayor tráfico en sus centros comerciales y la integración de nuevos activos en la región. En este escenario, Perú se consolida como uno de los mercados clave para el crecimiento del grupo.

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