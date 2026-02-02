Mallplaza concretó su debut en el mercado de capitales peruano con la colocación de su primera emisión de bonos corporativos por S/ 150 millones, una operación que reflejó el interés de inversionistas institucionales y validó la solidez financiera de su operación inmobiliaria en el país.

La operación se realizó a través de Activo Inmobiliario Peruano S.A.A., operador de la marca en Perú, y marcó un hito en la estrategia financiera del grupo, que mantiene operaciones en Chile, Colombia y Perú.

CONDICIONES FINANCIERAS Y DEMANDA

La emisión inaugural de Mallplaza correspondió a la Serie A del Primer Programa de Bonos Corporativos y fue estructurada a un plazo de 15 años, con un período de gracia de 10 años. La colocación se cerró con una tasa de 7.15625% y un spread de 76 puntos básicos sobre la referencia soberana.

De acuerdo con información de la compañía, este diferencial representa el nivel más bajo registrado para un emisor del sector real estate en el mercado de deuda local en soles nominales.

La operación de Mallplaza fue estructurada por el BCP, a través de Credicorp Capital. (Fuente: Mallplaza).

La operación generó una demanda equivalente a 2.8 veces el monto ofertado y contó con la participación de ocho inversionistas institucionales, principalmente compañías de seguros.

Asimismo, la emisión recibió una clasificación de riesgo AA+ por parte de Moody’s Local y Apoyo & Asociados.

RECURSOS Y ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN

Los recursos obtenidos por Mallplaza serán destinados a financiar el plan de crecimiento de la compañía en el mercado peruano, que contempla la transformación y expansión de activos como Mallplaza Trujillo, Angamos y Piura, entre otros proyectos.

“Esta primera emisión de bonos es un paso estratégico para Mallplaza en Perú y el mercado ha respaldado nuestra robustez financiera y la adaptación del modelo de negocios a las nuevas necesidades del consumidor”, señaló Derek Tang, CFO de la compañía.

Los recursos captados por Mallplaza serán destinados a la expansión y transformación de activos como Mallplaza Trujillo, Angamos y Piura.

La estructuración y colocación de los bonos estuvo a cargo del Banco de Crédito del Perú (BCP), a través de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa, y se realizó mediante el mecanismo de subasta holandesa.

Con esta operación, Mallplaza se incorpora formalmente al mercado de deuda peruano, reforzando su acceso a financiamiento de largo plazo para acompañar su estrategia de crecimiento regional.