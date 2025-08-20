Mallplaza anunció que Fernando de Peña Iver dejará el cargo de Gerente General el próximo 31 de diciembre de 2025, tras más de tres décadas liderando la compañía. A partir del 1 de enero de 2026, lo sucederá Pablo Pulido Sierra, actual gerente de las operaciones en Chile y Colombia.

Fernando de Peña, quien asumió la Gerencia General en los años noventa, deja como legado la consolidación de Mallplaza como líder en la Región Andina, con 17 centros comerciales en Chile, 15 en Perú y 5 en Colombia, sumando 2,3 millones de metros cuadrados (m2). Bajo su gestión, la compañía debutó en bolsa en 2018, concretó en 2024 un aumento de capital estratégico para expandir su presencia en Perú y alcanzó una valorización cercana a los US$5,100 millones.

De Peña también se destacó como el único chileno en integrar el ICSC (International Council of Shopping Centers), organización con sede en Estados Unidos, donde ha sido Trustee durante más de siete años.

Sergio Cardone, presidente de Plaza S.A., destacó el rol transformador de Fernando de Peña en el sector: “Siempre mostró un extraordinario talento para formar equipos cohesionados y anticiparse a las necesidades de los consumidores. Su liderazgo fue crucial en la expansión internacional de Mallplaza, consolidándola como una de las empresas más influyentes del retail en América Latina”, afirmó.

Pulido Sierra será el nuevo gerente general en 2026

Pulido Sierra cuenta con más de 10 años de trayectoria en Mallplaza, donde ha liderado proyectos clave como la adquisición y transformación del centro comercial Calima en Bogotá —hoy Mallplaza NQS—, la apertura de Mallplaza Manizales y Mallplaza Barranquilla en Colombia, así como la ampliación y reconversión del emblemático Mallplaza Vespucio en Chile.

Antes de su ingreso a la compañía, trabajó durante 13 años en el Grupo Casino en Francia y en el Grupo Éxito en Colombia, donde participó en la creación y consolidación de la marca Viva con más de 15 centros comerciales.

Con la designación de Pablo Pulido, la compañía asegura que continúa un plan de sucesión diseñado para fortalecer su estrategia de crecimiento y mantener su posición como uno de los actores clave del retail en la región.

