Consultados los CEO peruanos por cuál será el impacto relativo de los aranceles en el margen neto de ganancias de sus empresas en los próximos 12 meses, el 74% respondió que todo “seguirá igual”. (Fuente: Andina).
En 2025 aumentó la volatilidad política a nivel global, con los aranceles como un símbolo de ello. Hoy, la incertidumbre persiste y Perú sigue monitoreando estos riegos para evitar impactos severos. A ello se suman unas elecciones con más de 35 candidatos. ¿Hay “temor” entre los empresarios peruanos?

