Al menos por ahora, la confianza parece caracterizar a los CEO peruanos. Así lo refleja el 29th Annual Global CEO Survey de PwC. La consultora compartió los resultados específicos de Perú con Gestión.

Especialistas indicaron cómo interpretar este positivismo entre los empresarios nacionales. Si bien se reconocen fortalezas, habrá que monitorear su resiliencia conformen evolucionen las tensiones políticas en el año.

Perú, en posición expectante ante cambios globales

Los resultados de la encuesta de PwC reflejan que, en el Perú, el “golpe” de la incertidumbre geopolítica, que incluye a los aranceles ordenados por Estados Unidos (EE.UU.) en el 2025, fue menor al percibido en el mundo y la región.

El 67% de los CEO peruanos encuestados afirmó que la incertidumbre geopolítica no ha cambiado la probabilidad de invertir, frente a un 52% que respondió lo mismo en Latinoamérica y 54% a nivel global.

Si bien las diferencias porcentuales no son abismales, sí guarda relación con otra pregunta de la encuesta.

Consultados los CEO peruanos por cuál será el impacto relativo de los aranceles en el margen neto de ganancias de sus empresas en los próximos 12 meses, el 74% respondió que todo “seguirá igual”. 63% marcaron la misma opción en Latinoamérica y 60% a nivel global.

Al respecto, tanto Orlando Marchesi, Socio Principal de PwC Perú; como Carlos Casas, investigador de la Universidad del Pacífico (UP), coincidieron en la interpretación de estos datos: responde a la posición de Perú en el tablero geopolítico mundial.

“Tuvimos dos episodios marcados en 2025: la subida de aranceles y el ingreso de EE.UU. en Venezuela. Al final, ninguno nos ha hecho un daño severo. Si luego hay un guerra comercial, por el vínculo cercano a China podría golpearnos, pero a priori, uno lo compara con otros países, y el riesgo parece menor para Perú”, analizó Casas.

“Tenemos un rol geopolítico importante en la región por el apoyo de EE.UU. y la gran inversión China aquí. Perú tiene mucho que ofrecerles a ambos. En ese contexto, los empresarios parecen estar viendo ese contexto cambiante global y ven qué nos afectará menos negativamente”, apuntó Marchesi.

El socio de PwC agregó, además, que si bien EE.UU. ha generado varias de estas disrupciones en el panorama mundial reciente, sus “amenazas” directas han estado dirigidas a otros países, tanto cercanos como lejanos geográficamente. Además de Venezuela, en esta lista están Colombia, Groenlandia o Irán.

¿Demasiado “optimismo” frente a elecciones?

Respecto al panorama local, las buenas sensaciones del empresariado peruano también resaltan, de acuerdo a los resultados de la 29th Annual Global CEO Survey de PwC.

Los empresarios peruanos parecen tener mayor confianza en el crecimiento del PBI peruano en el 2026, que en un buen ritmo para la economía global.

En números, el 78% de los encuestados confía en el crecimiento económico del país en los próximos 12 meses, el 64% de ellos apuesta por lo mismo para el mundo.

La dinámica se repite entre los consultados de Latinoamérica y el resto del planeta, pero en ninguno de los casos la confianza en la economía de sus países supera a la percepción de los CEO peruanos, de acuerdo a los datos de PwC. ¿Subestiman a la incertidumbre que generen las elecciones?

Casas cree que sí. “Yo creo que asumen que ganará un partido de derecha, como viene pasando en la región, pero somos más volátiles que nuestros vecinos. Aparte, hay bastante populismo en los planes de gobierno de quienes se consideran pro mercado”, consideró el también ex viceministro de Economía.

A lo anterior, Marchesi agregó que también podría responder a la temporalidad de la pregunta planteada. En los próximos 12 meses, si bien se renovarán paralelamente presidencia, congresistas y autoridades locales, aún no se notarán los efectos inmediatos de las políticas que implementen sus administraciones.

En complemento, Casas puntualizó otro hecho que suma a esto: “Si lo vemos por el lado presupuestal, el del 2026 ya está prácticamente jugado. Ello implicaría que ningún cambio de política drástico podría darse hasta el 2027″, explicó.

“Aparte que quienes figuran hoy encima en las encuestas no parece que trabarán inversiones, hay cada vez nuevos anuncios, como la renovación de la Base Naval del Callao, está también el proyecto de Hyundai Heavy Industries y el SIMA para hacer un astillero post panamax aquí. La lectura es respecto a inversiones ya comprometidas también”, detalló Marchesi sobre su interpretación.

Confianza en incertidumbre

Por Orlando Marchesi, Socio Principal de PwC Perú

El 78% de los CEO peruanos inicia el 2026 con la expectativa de que la economía mejorará. Que esta visión se mantenga en un año electoral resulta relevante, pues refleja confianza en la solidez de los fundamentos del país aun en un contexto de incertidumbre. En esa misma línea, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la economía crecerá alrededor de 3.2%.

Orlando Marchesi, Socio Principal de PwC Perú. Foto. PwC Perú.

Esa confianza convive con una lectura clara de los retos. Los líderes evalúan si sus organizaciones avanzan con la velocidad necesaria para adaptarse a cambios tecnológicos que ya transforman la forma de operar. El impacto de la inteligencia artificial comienza a sentirse en posiciones de entrada, donde se anticipan ajustes relevantes (63%). A ello se suma el foco en reforzar la ciberseguridad (60%), reflejo de un entorno empresarial más expuesto.

El estudio muestra que el optimismo se mantiene, aunque con una mayor conciencia del entorno. El desafío será traducir esa expectativa en decisiones con foco en la ejecución, para sostener la adaptación y el crecimiento.