La peruana Record decidió cerrar de manera definitiva su planta de producción ubicada en Ate, como parte de un ajuste estratégico que apunta a concentrar sus esfuerzos en la comercialización y distribución de su portafolio a nivel nacional, en un contexto de alta competencia y cambios en la demanda de los consumidores.

La compañía informó que la decisión responde a una evaluación integral del entorno de mercado, con el objetivo de optimizar su eficiencia operativa, mejorar su capacidad de respuesta comercial y sostener los estándares de calidad, garantías y servicio postventa que caracterizan a la marca.

Con este cambio, el grupo concentrará sus operaciones en la comercialización de la marca Record a través de WWK Comercial (Record Comercial), utilizando distintos canales de venta y tiendas propias en el país. El enfoque busca reforzar la competitividad del negocio sin comprometer la continuidad del portafolio ni la atención a los clientes.

La compañía ejecuta un ajuste estratégico orientado a eficiencia operativa y fortalecimiento de la marca. (Foto: difusión)

LEA MÁS: Record y su plan de expansión comercial a la par de ingresar a dos países de la región

“Record es una marca líder, presente en las preferencias de los hogares y consumidores peruanos. En un mercado muy competitivo necesitamos enfocarnos en el desarrollo de productos innovadores y de alto valor. El cierre de la planta es una decisión cuidadosamente analizada, que nos permitirá concentrarnos en mantener la excelencia y continuidad de nuestra marca, la calidad y variedad de nuestros productos y un servicio postventa cercano y eficiente, que hemos brindado durante 91 años a todos los hogares peruanos”, señaló el Ing. Eduardo Varela van Oordt, Gerente General de WWK Comercial - Record.

Actualmente, Record cuenta con más de 400 productos en su portafolio, que abarca categorías como menaje, lavaderos de cocina y pequeños electrodomésticos —entre ellos arroceras, licuadoras, freidoras de aire, cafeteras, hervidores y hornos eléctricos—, los cuales se distribuyen a nivel nacional mediante diversos canales comerciales.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL COMO PARTE DEL GIRO ESTRATÉGICO

El cierre de la planta de Ate se produce en un contexto en el que la compañía venía enfrentando un entorno económico complejo, marcado por la desaceleración local y global, que había afectado el uso de su capacidad productiva en los últimos años.

En ese escenario, el Grupo Record evaluaba ajustes a su estructura operativa y el fortalecimiento de su estrategia comercial, incluyendo la expansión internacional mediante distribuidores.

El portafolio de Record supera los 400 productos entre menaje, lavaderos de cocina y pequeños electrodomésticos que se comercializan en distintos canales del país. (Foto: Record)

LEA TAMBIÉN: Record mira el norte para crecer con nuevas tiendas comerciales

Hasta el primer semestre de 2024, según informó su presidente, Wolfgang Freitag a Gestión, Record mantenía exportaciones a mercados como Colombia, Ecuador, Chile y El Salvador, y analizaba su ingreso a países como Argentina y Brasil, pese a las barreras cambiarias y regulatorias existentes.

Asimismo, la firma contemplaba retomar envíos a Estados Unidos, mercado que había dejado de atender desde 2019, en un entorno marcado por la competencia de productos asiáticos de bajo costo.