¿Cómo empezó en Record?

La fábrica fue fundada por mi padre con otros dos socios en 1934, hace 90 años. Una vez que terminé la escuela secundaria, consideré estudiar en el extranjero, pero opté por continuar en Perú. Desde joven ingresé a la empresa, siendo parte de la segunda generación, trabajando de manera ininterrumpida durante 60 años en diversas posiciones, desde matricería, mecánica y producción, hasta llegar a la administración y luego enfocarme en el área comercial. Me dediqué a visitar clientes tanto en Perú como en el extranjero. Con el tiempo, asumí mayores responsabilidades hasta llegar a la presidencia del directorio.

¿Cómo califica su liderazgo?

Me mantengo activo, participando en todas las operaciones de la empresa y compartiendo mi experiencia con los jóvenes profesionales. Estoy convencido que cuando alguien trabaja con voluntad, deseos y ganas, esto siempre beneficia a la empresa. Además, disfruto del contacto directo con las personas, especialmente con los clientes y el personal interno de la empresa.

¿Qué valora de su equipo de trabajo?

Valoro especialmente la ética profesional y el compromiso con la palabra empeñada. Suelo permitir que mis equipos trabajen de manera autónoma, pero intervengo cuando percibo que las cosas no están en el rumbo correcto. Mantengo una política de puertas abiertas en mi oficina, donde cualquier persona puede venir libremente para aportar soluciones a problemas o plantear mejoras.

¿Es exigente?

Exijo que se transmita la cultura de la empresa a las nuevas generaciones, heredada de los fundadores, de honestidad y responsabilidad. Es lo que pido a todos permanentemente.

Sus aficiones y el valor de la familia

¿Cuáles son sus aficiones?

He practicado tenis y planeo retomarlo, también juego golf, aunque admito que no soy muy bueno. Siempre he disfrutado viajar y aprecio pasar tiempo con mi familia, incluyendo a mi esposa, hijos y nietos. Tengo cinco nietos y espero que, a pesar de los cambios en el mundo, mantengan algunas tradiciones familiares.

¿Cómo está preparando a las próximas generaciones que liderarán la empresa?

Continúo siendo un mentor para inculcar la cultura empresarial y asegurar que las nuevas generaciones mantengan la línea exitosa de Record. Nuestra longevidad de 90 años, tanto en Perú como internacionalmente, es prueba de ello. A mis 79 años, este rol sigue siendo fundamental.

¿Qué ha aportado el Perú a la empresa y cómo ve el país?

Considero que Perú es un país maravilloso con un futuro prometedor y un potencial envidiable. Observo con optimismo las inversiones en agricultura, minería y el desarrollo de nuevos puertos, lo que posiciona a Perú como líder en Sudamérica. Prefiero no discutir sobre política, pero creo que un buen manejo podría acelerar el crecimiento del país significativamente.

¿Le interesaría explorar otros sectores?

Dejo a la nueva generación la exploración de nuevas empresas y sectores. Confío en que tomarán decisiones acertadas. Espero liderar Record por algunos años más.

