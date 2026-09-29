La transformación que atraviesa el sector eléctrico latinoamericano está generando nuevas oportunidades para las empresas de generación, transmisión y distribución, así como para proveedores de tecnología, automatización, ingeniería, energías renovables y otros servicios vinculados con esta industria. En ese escenario, Perú busca fortalecer su posición como punto de conexión entre empresas, inversiones, tecnología y conocimiento especializado de la región.

Una de las iniciativas que apunta en esa dirección es la realización en Lima de la segunda Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE, que reunirá del 28 al 30 de octubre, en el Centro de Exposiciones Jockey, a más de 100 empresas procedentes de 10 países.

El encuentro combinará una muestra comercial con una rueda de negocios, reuniones empresariales, conferencias internacionales y charlas técnicas. La apuesta es que las empresas participantes no solo presenten sus productos, servicios y soluciones, sino que encuentren potenciales clientes, proveedores y socios, y desarrollen oportunidades concretas de negocio.

“Perú tiene condiciones para fortalecer su posición como punto de conexión de la industria eléctrica regional. Queremos que las empresas que lleguen a Lima encuentren nuevos clientes, proveedores y aliados y puedan generar oportunidades concretas de negocio”, señala Nilton Olazábal, presidente de PECIER y gerente general de Grupo Distriluz.

Negocios y conexiones para un mercado regional

La Expo PECIER-FISE se desarrollará sobre tres grandes ejes: negocios, relacionamiento y conocimiento. Estos componentes buscan responder a una industria cada vez más integrada regionalmente, en la que las empresas requieren acceder a nuevos mercados, incorporar tecnología, identificar proveedores especializados y establecer alianzas para desarrollar nuevos proyectos.

La muestra comercial contará con más de 100 empresas expositoras vinculadas con diferentes segmentos de la cadena de valor eléctrica. A ello se sumarán la rueda de negocios y las reuniones empresariales, concebidas para facilitar encuentros directos entre compañías peruanas y latinoamericanas, potenciales compradores, proveedores y socios comerciales.

La convocatoria incluye empresas de generación, transmisión y distribución de energía; fabricantes y comercializadores de equipos y componentes eléctricos; proveedores de servicios, tecnología y automatización; empresas de iluminación y seguridad, así como compañías vinculadas con energías renovables, software, certificación, consultoría e ingeniería.

La diversidad de participantes busca convertir el encuentro en un espacio donde empresas que habitualmente se encuentran en distintos puntos de la cadena puedan identificar posibilidades de colaboración y desarrollar relaciones comerciales.

“La integración regional permite que las empresas accedan a nuevos mercados, tecnologías y conocimiento. La apuesta de Expo PECIER-FISE es generar un espacio donde esas conexiones puedan convertirse en proyectos, alianzas y negocios para las empresas peruanas y latinoamericanas”, sostiene Olazábal.

Transición energética, seguridad y tecnología

Pero los negocios no serán el único componente del encuentro. Los cambios que enfrenta el sector eléctrico plantean también nuevos desafíos para las empresas y los países de la región.

La transición energética, la seguridad del suministro, la incorporación de nuevas tecnologías y la digitalización están modificando la manera en que se genera, transmite, distribuye y gestiona la energía. Al mismo tiempo, el crecimiento económico y las nuevas demandas de consumidores y empresas requieren sistemas eléctricos capaces de acompañar esas transformaciones.

Por ello, el componente académico de Expo PECIER-FISE reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar las principales tendencias y desafíos que están definiendo el futuro de la industria. Se prevé la participación de más de 250 asistentes en estas actividades.

La agenda tendrá como eje central “Política energética y seguridad de suministro en tiempos de transición” y abordará temas vinculados con política energética, reforma del sector eléctrico, transición y seguridad energética, así como digitalización e inteligencia artificial aplicada a la transformación del sistema eléctrico.

De esta manera, la Expo busca integrar en un mismo espacio dos dimensiones que están cada vez más relacionadas: las oportunidades comerciales que genera la transformación de la industria y el conocimiento necesario para que las empresas puedan anticiparse a esos cambios.

Lima como punto de encuentro de la industria eléctrica

La realización de la segunda edición de Expo PECIER-FISE también busca darle continuidad a Lima como sede de encuentros empresariales especializados y fortalecer su capacidad para convocar a compañías y ejecutivos de diferentes mercados latinoamericanos.

PECIER, Comité Nacional Peruano de la CIER, representa en el país a la Comisión de Integración Energética Regional y agrupa a empresas y organismos vinculados al servicio eléctrico peruano. Entre sus objetivos se encuentran promover el intercambio de experiencias, conocimiento y buenas prácticas que contribuyan al desarrollo del sector.

FISE Colombia, por su parte, nació en 2006 como una feria internacional especializada en el sector eléctrico y posteriormente incorporó actividades académicas y espacios orientados a promover negocios y relacionamiento empresarial. Su objetivo es conectar la oferta de productos, servicios y soluciones del sector con su demanda mediante plataformas comerciales y encuentros B2B.

La alianza entre ambas organizaciones apunta ahora a ampliar el alcance regional del encuentro y a generar una plataforma que combine negocios, conocimiento y relacionamiento empresarial.

“Queremos que Lima se consolide como un espacio de encuentro para la industria eléctrica latinoamericana y que las empresas encuentren aquí oportunidades para ampliar mercados, incorporar tecnología, establecer alianzas y desarrollar nuevos negocios”, concluye Olazábal.

La segunda Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE se realizará del 28 al 30 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima.

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