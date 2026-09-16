Julio fue un mes de grandes expectativas, al menos en zonas urbanas de costa y selva, que votaron mayoritariamente por Keiko Fujimori. Y ese entusiasmo se reflejó en un mayor consumo. Además, los trabajadores formales recibieron su gratificación por Fiestas Patrias. Contribuyeron a esta racha las numerosas ferias y campañas de ofertas, como Cyber Wow y Cyber Days, así como las orientadas a la venta de vehículos, incluidos los utilizados para minería, construcción y transporte. De esta manera, el sector comercio creció 6.79% en julio (respecto del mismo mes del 2025), y fue el de mayor contribución al PBI total, con 0.81 puntos porcentuales, según el INEI.

La fiebre compradora tuvo impacto en los créditos de consumo, que aumentaron 9.42%. También registraron notables resultados los créditos a empresas medianas y pequeñas. Estos avances hicieron que el PBI del sector financiero y seguros avance 3.13%, respecto de julio del 2025, la mayor tasa de los últimos cinco años. Fue el cuarto mes consecutivo en azul de este sector, cuyo comportamiento ha estado fluctuando entre alzas y bajas los últimos años, por lo que su crecimiento anualizado sigue siendo modesto (0.68% a julio).

Pero no todos gozaron de unas buenas Fiestas Patrias, porque El Niño costero siguió elevando su intensidad y perjudicando la producción agrícola. Hubo déficit de precipitaciones en la sierra, superávit de lluvias en la selva y condiciones cálidas en la costa. En tanto, el fenómeno climático redujo a 2,500 toneladas la extracción de anchoveta –o sea, nada–, lo que siguió contrayendo la elaboración de harina y aceite de pescado, rubros incluidos en el sector manufactura (subsector primario), que volvió a caer en julio.

Hay otro rubro manufacturero que también está siendo afectado por El Niño. Se trata de la producción textil, pues hubo poca demanda por productos elaborados para una temporada invernal que nunca llegó. En julio, la fabricación de prendas de vestir cayó 6.14%, y el acumulado enero-julio fue una contracción de 14.13%. El titular del MEF, Elmer Cuba, precisó en la Comisión de Economía del Senado que agro, pesca y textil ya se encuentran en recesión por causa de El Niño, e informó que se evalúa declarar en emergencia al rubro textil para que las empresas puedan ser incluidas en las medidas de alivio crediticio dictadas la semana pasada por la SBS. Sería una decisión adecuada.

El PBI total de julio creció 3.56%, pero no todos los sectores celebraron. Quizás por ello y porque se vienen meses complicados, el BCR decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4.25% anual.