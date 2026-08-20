Detrás de una boda puede activarse una cadena de alrededor de 20 proveedores y hasta 100 personas, entre servicios de catering, decoración, fotografía, música, producción, transporte y otros rubros, según la CAPEV. (Foto: Shutterstock)
Detrás de una boda puede activarse una cadena de alrededor de 20 proveedores y hasta 100 personas, entre servicios de catering, decoración, fotografía, música, producción, transporte y otros rubros, según la CAPEV. (Foto: Shutterstock)
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Eduardo Sotelo
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Una boda puede durar apenas unas horas. Pero antes de que empiece, y mucho después de que termine, pone en marcha una maquinaria de decenas de proveedores, trabajadores y negocios. Hay wedding planners, empresas de catering, fotógrafos, músicos y decoradores. Pero también participan hoteles, servicios de transporte, maquillaje, diseño de modas, joyería, producción, tecnología. Empresas grandes, negocios familiares y proveedores independientes conviven dentro de una actividad que, pese a su presencia cotidiana, sigue siendo difícil de dimensionar.

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