El 2024 dejó cifras reveladoras sobre la dinámica matrimonial en la capital. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Lima Metropolitana se registraron 22,810 matrimonios y 9,342 divorcios , según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En este escenario, San Juan de Lurigancho (SJL) destacó como el distrito con mayor número tanto de bodas como de separaciones: 1,923 matrimonios y 610 divorcios en el año.

Los distritos donde más se casan

Tras SJL, los distritos con mayor cantidad de matrimonios fueron Santiago de Surco (1663), San Martín de Porres (1,282), Comas (1,273), San Juan de Miraflores (1,159), Villa María del Triunfo (1,077), Ate (915), Los Olivos (897), Cercado de Lima (815), Villa El Salvador (773) y Miraflores (762).

En contraste, los menores registros de nupcias se reportaron en Santa María del Mar (9), San Bartolo (18), Pucusana (21), Punta Negra (43), Punta Hermosa (47), Santa Rosa (62) y San Luis (92).

¿Dónde se concentran más divorcios?

En materia de divorcios, después de SJL (610), los distritos con más casos fueron San Martín de Porres (599), Santiago de Surco (536), Comas (506), Los Olivos (504), Lima (458), San Juan de Miraflores (413) y Chorrillos (363) .

Por el contrario, los menores registros de rupturas se observaron en Santa María del Mar (4), Pucusana (7), San Bartolo y Punta Hermosa (8 cada uno), Punta Negra (13), Santa Rosa (21), Ancón (39) y Cieneguilla (42).

Las estadísticas del INEI revelan que San Juan de Lurigancho lidera tanto matrimonios como separaciones en Lima Metropolitana. Foto: INEI.

Panorama nacional

A nivel nacional, Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de matrimonios en 2024, con 22,810, seguida de Arequipa (4,934) , Piura (3,602), Cusco (3,495), la Provincia Constitucional del Callao (3,092) y La Libertad (3,023). En el otro extremo, las regiones con menos matrimonios fueron Madre de Dios (281), Tumbes (449), Huancavelica (465), Amazonas (508), Pasco (525), Moquegua (560) y Apurímac (755).

En divorcios, Lima Metropolitana también lideró con 9,342 casos, seguida de la Provincia Constitucional del Callao (1,281) , Lambayeque (695), la región Lima (643), Arequipa (592) y La Libertad (537). Las cifras más bajas se registraron en Pasco (34), Huancavelica (36), Amazonas (48), Madre de Dios (62) y Apurímac (64).

Uniones que duran 15 años en promedio

El INEI precisó que los matrimonios disueltos por divorcio en 2024 tuvieron una duración promedio de 15 años. Del total de divorcios, el 22.8% correspondió a parejas con entre 6 y 10 años de matrimonio; el 19.5% a uniones de 31 años o más; y el 16.2% a aquellas que duraron entre 11 y 15 años.

Asimismo, en 2023 aumentaron en 1,8 puntos porcentuales los matrimonios disueltos en el menor periodo (hasta tres años), mientras que los divorcios en el tramo de 31 años o más crecieron en 1,0 punto porcentual.

La tasa de rupturas del vínculo matrimonial en 2024 fue de aproximadamente 25 divorcios por cada 100 matrimonios inscritos. Frente al 2023, el incremento fue mínimo —0.2 divorcios más—, lo que refleja una relativa estabilidad en la proporción de separaciones en la capital.