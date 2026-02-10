A puertas del 14 de febrero, las cifras confirman que el amor también se formaliza. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, un total de 4,731 parejas en el país inscribieron su convivencia —o Unión de Hecho— en la Sunarp, con el objetivo de proteger sus derechos patrimoniales y evitar conflictos futuros.

La inscripción se realiza en el Registro de Personas Naturales y representa un paso clave para aquellas parejas que, sin estar casadas, desean contar con respaldo legal sobre los bienes adquiridos durante su relación.

¿Qué implica la Unión de Hecho?

La convivencia es definida como la unión libre y voluntaria entre un hombre y una mujer sin vínculo matrimonial entre sí, que haya durado por lo menos dos años continuos, con fines y deberes similares a los del matrimonio.

A diferencia del matrimonio —donde se puede elegir entre sociedad de gananciales o separación de bienes—, en la Unión de Hecho el régimen patrimonial es único y obligatorio: todos los bienes y rentas obtenidos durante la vigencia de la relación pertenecen a ambos convivientes en partes iguales.

Además, una vez inscrita en la Sunarp, se generan automáticamente derechos sucesorios entre los integrantes de la pareja. Por ello, al momento del registro se precisa la fecha de inicio de la convivencia y, de ser el caso, la de finalización, a fin de delimitar con claridad qué bienes corresponden a cada uno y evitar controversias posteriores.

¿Cómo se registra?

El trámite se inicia ante un notario público. Para ello, la pareja debe presentar:

Solicitud firmada por ambos, reconociendo que conviven de manera continua por al menos dos años.

Declaración expresa de no tener impedimento matrimonial ni mantener otra convivencia.

Certificado domiciliario común.

Certificado negativo de unión de hecho emitido por el Registro Personal.

Declaración de dos testigos que acrediten la convivencia continua.

Otros documentos que prueben la relación de más de dos años.

Tras la presentación, el notario publica un extracto de la solicitud. Si en 15 días hábiles no hay oposición, se extiende la escritura pública y se remite al Registro Personal de la Sunarp para su inscripción definitiva.

El costo registral es de S/ 26.40, mientras que los gastos notariales varían según la notaría.

El reconocimiento también puede tramitarse judicialmente. En ese caso, se presenta el parte judicial con la sentencia y la resolución que la declara consentida o ejecutoriada, debidamente certificadas. En ambos procedimientos se debe consignar el número de DNI de los convivientes.

Las regiones con más inscripciones

Durante el último año, las regiones con mayor número de registros fueron:

Lima (1,416)

Arequipa (573)

La Libertad (448)

Puno (282)

Cajamarca (193)

Áncash (167)

Las cifras reflejan una tendencia creciente hacia la formalización de las relaciones convivenciales, especialmente en fechas simbólicas como el Día del Amor, cuando muchas parejas optan no solo por celebrar, sino también por asegurar legalmente su proyecto de vida en común.