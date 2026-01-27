¿Cuál es la huella económica de los divorcios en Perú? (Imagen generada con IA por Camila Vera /Gestión)
Camila Vera
Los 10,136 divorcios que el Perú registró en 2025 —13.48% más que el año anterior, según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp)— no deberían leerse solo como un fenómeno social: se configuran también como una señal económica. Menos recursos, más gastos fijos y una canasta de consumo forzada a reordenarse son algunos de los primeros impactos.

