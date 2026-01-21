La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que durante el 2025 se inscribieron, a nivel nacional, 10,136 divorcios en el Registro de Personas Naturales, que administra la Sunarp. Esto representó un crecimiento de 13.48% respecto a los 8,932 divorcios inscritos durante el año 2024.

Lima, con 5,395 divorcios inscritos, fue el departamento donde se registró la mayor cantidad de divorcios durante el 2025. A continuación, se ubicaron Arequipa (827), La Libertad (781), Ica (475), Piura (437), Junín (279), Loreto (260), Lambayeque (255), Cusco (214), Cajamarca (185), Áncash (174) y San Martín (167).

El divorcio debe entenderse como la disolución del vínculo matrimonial, mediante la cual se extinguen los deberes conyugales y fenece el régimen de sociedad de gananciales.

El divorcio puede ser declarado por autoridad judicial, notarial o municipal, conforme al marco legal vigente y como consecuencia de dicha declaración se establecen la liquidación y la distribución de los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal.

La inscripción del divorcio en la Sunarp es importante, ya que sirve para publicitar e informar a terceros el cambio del régimen y, por ende, identificar correctamente la titularidad de los bienes.

El divorcio puede ser declarado por autoridad judicial, notarial o municipal. Foto: Sunarp.

Cómo tramitar un divorcio ante la Sunarp

La inscripción dependerá de dónde se haya realizado el trámite de divorcio:

Solicitud de inscripción de título (formulario de distribución gratuita) debidamente llenada y firmada por el presentante (persona que realiza el trámite en la Sunarp).

Si el divorcio lo tramitó en:

Municipalidad, presentará el oficio al funcionario de la Municipalidad solicitando la inscripción con las respectivas copias certificadas donde conste el divorcio (si el divorcio no ha sido realizado por el alcalde sino por otra persona, adjuntar la resolución donde conste la delegación).

Poder Judicial, presentará el parte judicial que contenga el oficio del juez, requiriendo la inscripción y adjuntando las copias certificadas por auxiliar jurisdiccional de la sentencia de divorcio y la resolución que declara consentida o ejecutoriada la sentencia.

Notaría, presentará el parte notarial de la escritura pública de divorcio, que contenga inserta las actas de separación convencional y divorcio ulterior. Este trámite puede presentarse de manera virtual ante la Sunarp. Para ello, debe coordinar con el notario correspondiente, quien remitirá el parte notarial a través del Sistema de Intermediación Digital (SID Sunarp).

Pago de la tasa registral:

Por separación convencional: S/ 26.40.

Por divorcio: S/ 26.40.

Plazo de calificación: 2 días hábiles.