Matrimonio caen: las regiones que más y menos se casan

El matrimonio civil es la unión voluntaria de dos personas ante la ley con el fin de hacer vida común. Ambos cónyuges tienen iguales derechos, deberes, consideraciones, responsabilidades y autoridad en el hogar. El proceso de esta unión se concreta ante la municipalidad de cualquier distrito, y luego esta información es enviada al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), siempre y cuando el distrito en que se realizó el casamiento se encuentre en su base de datos.

De acuerdo con la data del Reniec bajo la inscripción en línea y manual, la cifra de los matrimonios en Perú del 2019 al 2023 reporta una caída .

Las uniones fueron de 83,244 en el 2019, luego para el 2020 la cantidad llegó a 42,044 y fue baja debido a que durante ese año las restricciones por COVID-19 no permitieron que se realicen matrimonios junto a otros procedimientos o trámites durante varios meses.

Para el 2021 se reportaron 76,601 uniones , en el 2022 el número de matrimonios tuvo un alza de hasta 85,517 , pero fue en el 2023 que cayó a 65,073 .

Respecto a las regiones que lideran la cifra de matrimonios entre el 2019 hasta el 2023 figuran Lima, Arequipa, La Libertad, Piura, Cusco, Junín , entre otras. Mientras, que los departamentos que reportaron menor cantidad de casamientos son: Callao, Madre de Dios, Tumbes, Moquegua, Tacna, Apurímac, entre otras .

La cifra de matrimonios a nivel nacional en el 2023 no llegó a la cantidad que se reportaba en prepandemia del COVID-19 por lo que tiene una tendencia a la baja. (Foto: Andina)

A continuación, la lista de las 10 regiones que registran más y menos matrimonios en los últimos cinco años (2019-2023):

Regiones que reportan más matrimonios

2019 2020 2021 2022 2023 1. Lima: 37,537

2. Arequipa: 4,702

3. La Libertad: 4,012

4. Piura: 3,904

5. Junín: 3,859

6. Cusco: 3,328

7. Áncash: 3,209

8. Cajamarca: 2,826

9. Ica: 2,670

10. Lambayeque: 2,475 1. Lima: 16,925

2. La Libertad: 2,409

3. Arequipa: 2,218

4. Cajamarca: 2,043

5. Piura: 1,925

6. Junín: 1,769

7. Áncash: 1,704

8. Lambayeque: 1,674

9. Huánuco: 1,596

10. Cusco: 1,261 1. Lima: 35,373

2. Arequipa: 4,182

3. La Libertad: 3,432

4. Piura: 3,203

5. Junín: 3,301

6. Cajamarca: 2,793

7. Áncash: 2,537

8. Cusco: 2,481

9. Lambayeque: 2,432

10. Huánuco: 2,326 1. Lima: 38,943

2. Arequipa: 5,472

3. Cusco: 4,003

4. Junín: 3,823

5. Puno: 3,397

6. Piura: 3,297

7. La Libertad: 3,192

8. Áncash: 2,884

9. Ica: 2,702

10. Cajamarca: 2,529 1. Lima: 32,718

2. Arequipa: 4,144

3. La Libertad: 2,858

4. Áncash: 2,552

5. Piura: 2,279

6. Cusco: 2,319

7. Ica: 2,062

8. La Libertad: 2,006

9. Lambayeque: 1,947

10. Puno: 1,624

Regiones que reportan menos matrimonios

2019 2020 2021 2022 2023 1. Apurímac: 1,057

2. Huancavelica: 1,016

3. Pasco: 837

4. Ucayali: 721

5. Amazonas: 627

6. Tacna: 592

7. Moquegua: 579

8. Tumbes: 333

9. Madre de Dios: 292

10. Callao: 29 1. Huancavelica: 626

2. Ucayali: 553

3. Amazonas: 504

4. Pasco: 473

5. Tacna: 419

6. Apurímac: 418

7. Moquegua: 292

8. Tumbes: 222

9. Madre de Dios: 92

10. Callao: 6 1. Ucayali: 971

2. Apurímac: 855

3. Pasco: 823

4. Amazonas: 817

5. Huancavelica: 703

6. Tacna: 696

7. Moquegua: 444

8. Tumbes: 367

9. Madre de Dios: 315

10. Callao: 5 1. Apurímac: 1,018

2. Tacna: 957

3. Ucayali: 892

4. Pasco: 781

5. Huancavelica: 600

6. Amazonas: 611

7. Moquegua: 574

8. Tumbes: 370

9. Madre de Dios: 136

10. Callao: 6 1. Ucayali: 753

2. Apurímac: 727

3. Tacna: 610

4. Pasco: 527

5. Amazonas: 467

6. Moquegua: 394

7. Huancavelica: 307

8. Tumbes: 249

9. Madre de Dios: 63

10. Callao: 9

Divorcios, ¿cuál es el panorama en Perú?

La forma en que se da por concluido o finalizado un matrimonio es a través de un divorcio. “Cuando se trata del supuesto de separación de divorcio se llama separación convencional, y luego viene el divorcio”, dijo la abogada Milagritos Lúcar, vocera técnica de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En diálogo con Gestión, la representante explicó que la separación convencional naturalmente tiene efectos, por ejemplo, que los cónyuges ya no tendrán que vivir juntos y fenece el régimen económico del matrimonio.

“Si tenían una sociedad de gananciales con la separación convencional termina el régimen de la sociedad de ganancial. Luego pasan dos meses de emitida el acta o de la resolución judicial, y cualquiera de los dos puede realizar la disolución del vínculo matrimonial con lo cual terminó y ya no existe relación alguna”.

En el año 2022, se registraron más de 10,000 divorcios, que es la cifra más alta desde el 2015. (Foto: Andina)

Lúcar aclaró que una vez concretado el divorcio, la Sunarp y el Reniec son las dos entidades encargadas de publicar el fin del matrimonio . “Nosotros solo damos a conocer, a través de las inscripciones. En este caso, la municipalidad, el notario y el juez son los órganos competentes que pueden declarar un divorcio”.

Dijo que este trámite de inscripción del divorcio ante la Sunarp es importante. “Los novios pueden optar por la posibilidad de separar patrimonios. Si no lo inscriben o no otorgan la escritura pública ante el notario y no lo inscriben ante la Sunarp vamos a presumir que estos cónyuges tienen una sociedad de gananciales: todo lo que ellos adquieran son de los dos”.

Respecto a las cifras, información de la Sunarp indica que los divorcios a nivel nacional -vía presencial y digital- tienen una tendencia al alza . Inclusive en el 2022 tras levantarse las restricciones por plena pandemia del COVID-19 el reporte de separaciones llegó a más de 10,000.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6,877 7,286 8,394 8,986 8,586 4,574 8,112 10,195 9,309

“El impacto del 2020-2022 ha sido la pandemia. El 2023 creo que es recobrar su nivel. Del 2015 al 2019 la cifra de divorcios estuvieron por los 8 mil. En la pandemia no se podían hacer los trámites. El 2021 también, pero volvimos a los 8 mil. El 2022 [10,195] fue la consecuencia de la pandemia. El promedio de divorcios es entre 8 y 9 mil por ahora ”, dijo la representante Milagritos Lúcar de la Sunarp .

La Sunarp indicó en el 2023 las principales causas para el fin del matrimonio en el Perú fueron la infidelidad o adulterio , le siguieron el abandono del hogar, comportamientos deshonrosos, consumo habitual de sustancias, contagio de enfermedades graves de transmisión sexual, la revelación de una orientación sexual no divulgada antes de la unión conyugal, la condena a prisión por un período mayor a dos años por un delito doloso cometido después del matrimonio y la imposibilidad demostrada de cohabitar respaldada por un proceso judicial .

Respecto a la información del Reniec -registrada en línea y manual-, la cifra de divorcios también evidencia un crecimiento . El año pasado 2023 (17,023) superó la cifra prepandemia 2019 (16,485) como también la del 2020 (6,555) y 2021 (14,875), respectivamente.

No obstante, en el 2022 fueron 19,143 parejas separadas, y esta cifra respondería a que durante ese periodo ya se había levantado el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

2019 2020 2021 2022 2023 16,485 6,5555 14,875 19,143 17,023

Sobre las regiones que encabezan el ranking de la cifra de divorcios entre el 2019 hasta el 2023 figuran Lima, Arequipa, La Libertad, Callao, Piura, Cusco, Lambayeque , Piura, entre otras. Mientras, que los departamentos que reportaron menos cantidad de separaciones son: Madre de Dios, Pasco, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, entre otras .

A continuación, la lista de las 10 regiones que registran más y menos divorcios en los últimos cinco años (2019-2023):

Regiones que reportan más divorcios

2019 2020 2021 2022 2023 1. Lima: 10,267

2. La Libertad: 962

3. Arequipa: 563

4. Ica: 411

5. Cusco: 353

6. Piura: 352

7. Lambayeque: 350

8. Áncash: 298

9. Loreto: 274

10. Junín: 240 1. Lima: 3,925

2. Callao: 457

3. Arequipa: 235

4. Lambayeque: 195

5. Áncash: 169

6. Ica: 169

7. Piura: 166

8. Cusco: 138

9. Junín: 118

10. Loreto: 107 1. Lima: 9,531

2. Callao: 1,107

3. La Libertad: 643

4. Lambayeque: 429

5. Arequipa: 394

6. Piura: 349

7. Ica: 309

8. Cusco: 267

9. Loreto: 262

10. Junín: 244 1. Lima: 12,236

2. Callao: 1,498

3. La Libertad: 929

4. Piura: 491

5. Lambayeque: 488

6. Arequipa: 420

7. Ica: 383

8. Áncash: 362

9. Cusco: 322

10. Junín: 290 1. Lima: 11,793

2. Callao: 1,436

3. La Libertad: 545

4. Lambayeque: 443

5. Arequipa: 404

6. Piura: 350

7. Loreto: 307

8. Áncash: 251

9. Cusco: 247

10. Ica: 207

Regiones que reportan menos divorcios

2019 2020 2021 2022 2023 1. Puno: 111

2. Ucayali: 81

3. Tacna: 66

4. Moquegua: 63

5. Huancavelica: 46

6. Huánuco: 42

7. Apurímac: 41

8. Pasco: 34

9. Amazonas: 31

10. Madre de Dios: 11 1. Tacna: 49

2. Ucayali: 45

3. Puno: 44

4. Moquegua: 27

5. Huánuco: 20

6. Huancavelica: 16

7. Pasco: 12

8. Amazonas: 12

9. Apurímac: 8

10. Madre de Dios: 4 1. Tacna: 104

2. Ucayali: 76

3. Moquegua: 70

4. Apurímac: 67

5. Ayacucho: 60

6. Huánuco: 58

7. Huancavelica: 51

8. Madre de Dios: 16

9. Pasco: 13

10. Amazonas: 6 1. Tacna: 146

2. Puno: 101

3. Huánuco: 88

4. Ayacucho: 72

5. Moquegua: 67

6. Apurímac: 42

7. Huancavelica: 32

8. Madre de Dios: 27

9. Pasco: 24

10. Amazonas: 20 1. San Martín: 77

2. Huánuco: 69

3. Ayacucho: 63

4. Puno: 53

5. Moquegua: 44

6. Huancavelica: 38

7. Apurímac: 21

8. Madre de Dios: 18

9. Pasco: 18

10. Amazonas: 9

