A diferencia de la información que circula en redes sociales -que puede ser incompleta o inexacta- este trámite tiene validez legal. Foto: Istock
A diferencia de la información que circula en redes sociales -que puede ser incompleta o inexacta- este trámite tiene validez legal. Foto: Istock
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con la llegada del , las dudas sentimentales también pueden aflorar. Para quienes desean confirmar oficialmente el estado civil de su pareja, el ofrece la posibilidad de solicitar la Constancia Negativa de Matrimonio, documento que acredita si una persona no registra vínculo matrimonial inscrito.

A diferencia de la información que circula en -que puede ser incompleta o inexacta- este trámite tiene validez legal y puede realizarse de forma virtual a través de la Mesa de Partes del organismo.

LEA TAMBIÉN: Reniec amplía horarios en sedes de Lima durante febrero 2026: conoce cuáles son y turnos

¿Quién puede solicitarla?

El solicitante debe ser mayor de 18 años y contar con los datos completos de la persona a consultar: nombres, apellidos y número de DNI. Además, se requiere presentar una solicitud detallada especificando que se trata de una Constancia Negativa de Matrimonio, junto con el comprobante de pago correspondiente.

El solicitante debe ser mayor de 18 años y contar con los datos completos de la persona a consultar: nombres, apellidos y número de DNI. (Foto: gob.pe)
El solicitante debe ser mayor de 18 años y contar con los datos completos de la persona a consultar: nombres, apellidos y número de DNI. (Foto: gob.pe)

¿Cuánto cuesta?

El trámite tiene un costo de S/ 4.10.

Para efectuar el pago, primero se debe generar un ticket en la plataforma de recaudación del , seleccionando el código de tributo 06645. Luego, con el código generado, el pago puede realizarse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o la plataforma Pagalo.pe.

LEA TAMBIÉN: Osiptel: ¿Cómo detectar y dar de baja a líneas móviles que no contrataste?

Paso a paso para el trámite virtual

  1. Ingresar a la Mesa de Partes Virtual del .
  2. Buscar la opción “¿Qué trámites desea realizar?” y elegir “Constancias Negativas de Inscripción de los Registros Civiles”.
  3. Descargar el instructivo y el formato de solicitud.
  4. Completar el documento con la información requerida.
  5. Adjuntar el formato y el comprobante de pago en la plataforma, ingresando como persona natural.

Una vez enviada la solicitud, los registradores revisarán la información y notificarán la respuesta al correo electrónico consignado o a través de la misma Mesa de Partes Virtual.

De esta manera, quienes deseen despejar dudas sobre el estado civil de su pareja pueden hacerlo por la vía formal y en pocos pasos, evitando especulaciones y obteniendo un documento oficial.

TE PUEDE INTERESAR

San Valentín dinamiza los malls: ventas crecerían a S/ 800 millones esta semana
San Valentín 2026: ¿Cuántos peruanos afirman haberse enamorado en su trabajo?
San Valentín 2026: compras de último minuto y tráfico en Lima marcan la ruta del delivery

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.