Con la llegada del 14 de febrero, las dudas sentimentales también pueden aflorar. Para quienes desean confirmar oficialmente el estado civil de su pareja, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece la posibilidad de solicitar la Constancia Negativa de Matrimonio, documento que acredita si una persona no registra vínculo matrimonial inscrito.

A diferencia de la información que circula en redes sociales -que puede ser incompleta o inexacta- este trámite tiene validez legal y puede realizarse de forma virtual a través de la Mesa de Partes del organismo.

¿Quién puede solicitarla?

El solicitante debe ser mayor de 18 años y contar con los datos completos de la persona a consultar: nombres, apellidos y número de DNI. Además, se requiere presentar una solicitud detallada especificando que se trata de una Constancia Negativa de Matrimonio, junto con el comprobante de pago correspondiente.

El solicitante debe ser mayor de 18 años y contar con los datos completos de la persona a consultar: nombres, apellidos y número de DNI. (Foto: gob.pe)

¿Cuánto cuesta?

El trámite tiene un costo de S/ 4.10.

Para efectuar el pago, primero se debe generar un ticket en la plataforma de recaudación del Reniec, seleccionando el código de tributo 06645. Luego, con el código generado, el pago puede realizarse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o la plataforma Pagalo.pe.

Paso a paso para el trámite virtual

Ingresar a la Mesa de Partes Virtual del Reniec. Buscar la opción “¿Qué trámites desea realizar?” y elegir “Constancias Negativas de Inscripción de los Registros Civiles”. Descargar el instructivo y el formato de solicitud. Completar el documento con la información requerida. Adjuntar el formato y el comprobante de pago en la plataforma, ingresando como persona natural.

Una vez enviada la solicitud, los registradores revisarán la información y notificarán la respuesta al correo electrónico consignado o a través de la misma Mesa de Partes Virtual.

De esta manera, quienes deseen despejar dudas sobre el estado civil de su pareja pueden hacerlo por la vía formal y en pocos pasos, evitando especulaciones y obteniendo un documento oficial.