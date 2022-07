El próximo 1 de agosto de 2022 se cumplirá 12 años de la entrada en vigencia del TLC suscrito entre Perú y Canadá. ¿Qué beneficios ha traído este acuerdo comercial?

De acuerdo a cifras de la Sunat -explica la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú)- el intercambio comercial entre Perú y Canadá ha acumulado un total de US$ 32,500 millones desde su entrada en vigor.

Lo que significó -acota el reporte de Comex Perú- un incremento del 38% en el valor exportado anual en comparación con las cifras alcanzadas en años previos al acuerdo. A lo que se suma que el intercambio comercial ha tenido un repunte importante a partir de 2019, luego de periodos consecutivos de ralentización.

En ese año -dice Comex Perú- el valor exportado de Perú a Canadá alcanzó los US$ 2,445 millones. El COVID no fue obstáculo para que el valor de las exportaciones se mantenga estable con US$ 2,425 millones y el valor de las importaciones llegó a US$ 809 millones, un 18.5% más que en el 2019.

A mayo del 2022 -en tanto- las exportaciones peruanas a Canadá ascendieron a US$ 1,025 millones, 10% menos que en el mismo periodo que el 2021 mientras que las importaciones alcanzaron US$ 406 millones, lo que significó un repunte de 8%.

Las exportaciones peruanas a Canadá, de acuerdo a proyecciones de Comex Perú, podrían lograr un incremento del 8% este año frente al 2021.

-Qué compra Canadá a Perú-

Respecto a los envíos tradicionales de Perú a Canadá, el reporte destaca que el 93% son del sector minero siendo el oro el producto peruano de mayor importancia de la canasta exportadora con US$ 2,098 millones en 2021 y US$ 742.7 millones entre enero y mayo 2022.

En cuanto a los envíos no tradicionales, los sectores agropecuarios, textil y pesquero son los que encabezan la lista con exportaciones por US$ 165.7 millones; US$ 62.8 millones y US$ 39.5 millones en 2021, respectivamente.

De acuerdo a cifras de la Sunat, el año pasado los envíos de productos peruanos a Canadá provinieron principalmente de La Libertad. El valor exportado en dicha región fue de US$ 925 millones, que equivale a un 33% del total y representa un incremento del 28% frente a lo enviado el 2022.

Le sigue Arequipa con envíos por US$ 416 millones, Cajamarca (US$ 312 millones), Ayacucho (US$ 248 millones) y Lima (US$ 180 millones).

